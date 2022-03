Március 4-én indult útnak a szarvasi Ótemplomi Szeretetszolgálat első önkéntes csapata Kölcsére, hogy az ukrán határ közelében segítsenek a háború elől menekülők ellátásában. Sechna Péter, Szarka Ilona, Tasi Zsuzsanna, Szopka Andrásné, Balatoni Anita és Sinka-Rágyanszki Réka három napot töltöttek a Magyarországi Evangélikus Egyház által felállított bázison, ahol többek között főztek, csomagokat osztottak és állítottak össze, valamint az Ukrajnából érkezők elirányításában vettek részt.

Balatoni Anita, Szarka Ilona és Sinka-Rágyanszki Réka beszámolójából kiderült, az első napjuk Kölcsén még az ismerkedéssel telt.

Ellátogattak Tiszabecsre, a határhoz oda, ahol a menekülteket várták, egy iskolában kialakított befogadó központban. Ott jelezték, hogy számíthatnak a segítségükre, hiszen látták, hogy a jelen lévő önkéntesek már igen fáradtak voltak.

A menekültek fogadásának folyamatáról elmondták, az átlagos gyakorlat szerint a határról mindig két busz indul a befogadó állomásra, amik közül az egyikkel olyan embereket hoznak, akiknek rendben vannak a papírjaik, a másikon pedig olyanokat, akik például otthon hagyták okmányaikat a nagy sietségben, vagy lejárt igazolvánnyal rendelkeznek. Utóbbiakat Fehérgyarmatra viszik, ott azonosítják és regisztrálják őket. Részletezték, amikor megérkezik Tiszabecsre a busz, már az önkéntesek fogadják az azzal érkező menekülteket. Egy tolmács elmondja nekik, hogy hol vannak és milyen segítséget kaphatnak helyben. Közben a segítőktől egy-egy élelmiszercsomagot kapnak, amit mindenki csak szeretetcsomagnak hív a helyszínen. A gyerekeknek persze játékot is adnak, hiszen az adományok között bőven akad.

A szarvasi önkéntesektől megtudtuk, főleg nők és gyerekek jönnek Magyarországra a tiszabecsi határnál, ám előfordul, hogy jön egy-egy olyan férfi is, aki magyar állampolgár, vagy épp egészségügyi állapota miatt nem sorozhatják be katonának.

Érkeznek továbbá olyanok is, akik Ukrajnában csak tanultak, és hazánk felé igyekeznek mihamarabb elhagyni az országot, majd innen utaznak otthonaikba. Hozzátették, a legtöbb mégis az olyan család, amelyből az anya és a gyermekek jönnek át a határon, az édesapa pedig már várja őket, vagy hamarosan érkezik értük. Ezekben az esetekben az apa például Magyarországon, Csehországban, Ausztriában, Hollandiában vagy Németországban dolgozik, és Tiszabecsnél tud újra egyesülni a család. De előfordul olyan is, hogy más, a fenti országok egyikében élő, illetve tartózkodó rokon várja őket a határon. Tehát az érkezők körülbelül 90 százalékáért jönnek, és viszik is tovább őket.

Fotó: Vásári Erzsébet

Kifejtették, akikért nem jön családfő vagy rokon, azoknak buszokat szerveznek oda, ahová szeretnének eljutni. Indulnak járatok Tiszabecsről időnként Németországba, Csehországba, Budapestre és az ország egyéb pontjaira is. Persze nem csak buszokkal szállítanak, hiszen vannak önkéntes sofőrök is, akik csak azért mennek a határhoz, hogy ingyen szállítsanak egy családot rokonához, vagy ismerőséhez. Anita, Ilona és Réka is hangsúlyozta, hogy egy rendkívül szervezett munka zajlik a határnál és környékén az önkéntesek által, amit felemelő érzés volt számukra megtapasztalni. A körforgás, az érkezés és a távozás pedig folyamatos, a nap 24 órájában zajlik. Ugyanakkor azoknak a menekülteknek, akik várakoznak néhány órát, vagy esetleg napot a továbbjutásra, szállást és meleg ételt biztosítanak a bázison. Elárulták, ezen sokan meglepődnek, és először bátortalanok, majd elfogadják a segítséget. Ilyenkor pedig már egyfajta megkönnyebbülést látnak az érkezőknél, akikben akkor tudatosul, hogy kijutottak Ukrajnából, és végre biztonságban vannak.

Megtudtuk, a segítők nem csupán sokan vannak a határ közelében, de mindent be is vetnek azért, hogy a legjobb fogadtatásban legyen részük a menekülteknek.

Néhányan ugyanis az ételcsomagok mellett ingyen lángost, kávét, meleg teát, takarót, vagy épp vattacukrot osztanak a családoknak, gyerekeknek. Emellett az iskola tornatermében is minden adott számukra, hiszen a pihenő és étkező helyek mellett játszósarkokat is alakítottak ki a legkisebbeknek. Annak ellenére is, hogy egy-két éjszakánál tovább senki nem marad, mert akiért nem megy senki, azokat is igyekeznek tovább szállítani, legalább a környező településekre. Hozzátették, utóbbiak sajnos már lassan telítődnek, így további megoldásokon gondolkodnak az önkéntesek.

A befogadóbázis pedig nem csupán a menekültek helyi segítségére szolgál, hanem egyfajta irányítóközpontként is működik, ahol adományokat és pénzbeli vagy szállítási felajánlásokat regisztrálnak és továbbítanak a megfelelő helyre. Hozzátették, rengeteg adomány érkezik a határhoz, amikkel szintén foglalkozniuk kell az önkénteseknek. Egy raktárban gyűjtik őket, ami már szinte olyan, mint egy labirintus. Próbálják átláthatóan rendszerezni őket, illetve csomagokat készítenek belőlük, amit osztogatnak a menekülteknek. Továbbá traktorral szállítanak belőlük a határra, illetve igyekeznek átjuttatni belőlük az Ukrajnában maradottaknak is.

Az érkezőkről elmondták, sokan sírva szállnak le a buszról, a családok egyesülése pedig valóban olyan, mint amikor egy megható filmjelenetet lát az ember.

A három nap alatt számtalan igazi összeborulást láttak, amiken bizony ők is elérzékenyültek. Hozzátették, beszélgetni kevesekkel és alig pár szót tudtak, hiszen egyrészt nem volt idő, másrészt pedig a legtöbb határról érkező nem tud magyarul, tolmács pedig nem volt mindig a közelben.

Végül elmondták, az egyik legmeghatóbb történet volt, amikor a nagyszülők átkísérték gyermeküket és unokáikat a határon, majd elbúcsúztak tőlük és visszamentek Ukrajnába, az otthonukba, hogy vigyázzanak a házukra, állataikra. Féltik ugyanis életük munkáját az idősek és nem hagyják ott értékeiket. Azért sem, mert gyakran előfordul, hogy Ukrajna távolabbi részéről csak a határ közeli településekig menekülnek az emberek, akik elfoglalják az üresen maradt ingatlanokat.