Az Agrárudvar kialakításával az agrárigazgatási feladatok mostantól kezdve Békés megyében, illetve Békéscsabán, egy helyszínen érhetők el – szólt a 272 millió forintos hazai és 165 millió forintos uniós forrásból, összesen 437 millió forintból elkészült beruházássorozat jelentőségéről Herczeg Tamás országgyűlési képviselő. Mint elmondta, Békés megyét az ország éléskamrájának is nevezik, ahhoz viszont, hogy ezt a feladatot elláthassa, a kiválóan képzett szakemberek mellett hatékony infrastruktúra is szükséges. Kiemelte, a kedden átadott fejlesztés ezt a célt szolgálja. Hozzátette, Békés megyében 13 ezren vették igénybe a földalapú támogatást, a választókerületben pedig 26 milliárd forint értékű különböző támogatást igényeltek a gazdálkodók, termelők, mezőgazdasági vállalkozók. Herczeg Tamás kitért arra, hogy a következő uniós ciklusban több mint 7000 milliárd forint, részben uniós, döntően hazai forrás érkezik a vidékfejlesztésbe, az agráriumban.

Dr. Viski József, a vidékfejlesztési programok végrehajtásáért felelős helyettes államtitkár elmondta, jelenleg két nagyon fontos döntés határozza meg a munkájukat. Az uniós közös agrárpolitikában jelenleg átmeneti évek kezdődtek, emellett az EU-s agrártámogatások tovább csökkentek.

A helyettes államtitkár kifejtette, a kormány ennek ellensúlyozására felemelte a vidékfejlesztési program, illetve a közös agrárpolitika 2. pillérének nemzeti társfinanszírozását. Ennek köszönhetően olyan mennyiségű támogatás érkezik az agráriumba, a hazai élelmiszeriparba, a vidéki önkormányzatokhoz, egyházi és civil szervezetekhez, mint korábban soha. A 2. pillér részeként közel 4300 milliárd, az 1. pillérben 3000 milliárd forint áll majd rendelkezésre, ami kiegészül majd a különböző hazai támogatásokkal, így mindez összesen közel 8000 milliárd forintot jelent a magyar vidék számára 2021 és 2027 között. Dr. Viski József elmondta, az Agrárminisztériumban készítik a programot, a jogszabályokat, s 2023-tól elkezdődik az új ciklus, ugyanakkor – hangsúlyozta – fontos feladat vár a kormányhivatalok illetékes főosztályaira, amelynek szakemberei napi szinte együtt dolgoznak a kedvezményezettekkel. Ennek kapcsán kiemelte, a legtöbb kedvezményezettje a vidékfejlesztési programnak és az agrártámogatásoknak van, több mint az összes operatív programnak együtt. Hangsúlyozta, ezért is bővült a Békés Megyei Kormányhivatal Agrár- és Vidékfejlesztést Támogató Főosztályának létszáma is. Emellett az átadott beruházásnak köszönhetően színvonalas telephely is szolgálja a pályázókat.