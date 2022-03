– Politikai ellenfeleink ilyenkor sem képesek az összefogásra. A pandémia alatt is álhíreket terjesztettek, támadták a védekezésben résztvevőket, és most is kifejezetten a magyar nemzeti érdekekkel szemben politizálnak – fogalmazta meg véleményét. Ennek kapcsán kiemelte, a baloldal azt mondja, hogy el kell zárni a gázcsapokat, hogy ne jöjjön orosz gáz, és szerintük a Paks2 beruházást is azonnal le kell állítani, mindez – hangsúlyozta – szembe megy a nemzeti érdekekkel.

– Javaslataik rögtön a rezsiköltségek nagyarányú növekedését okoznák. A Fidesz-KDNP-nek ugyanakkor az a véleménye, hogy a rezsicsökkentés eredményeit meg kell őrizni – folytatta a gondolatot. – Az Európai Unió vezetése sem véletlenül döntött úgy, hogy az energiaszektort kihagyja az Oroszország ellen alkalmazott szankciók listájáról. Európa a gázellátásának 80 százalékát importból fedezi. Nem csak Magyarország, de az egész kontinens rendkívüli módon kitett az orosz gáznak. Amikor a baloldal az említett felelőtlen kijelentéseit teszi, akkor az energiaellátás biztonságát veszélyezteti. Hangsúlyozta, nem értenek egyet azzal sem, hogy fegyvereket és katonákat vigyenek Ukrajnába, hiszen mindez azzal a veszéllyel járna, hogy belesodorná Magyarországot a háborús konfliktusba, amit – tette hozzá – mindenképpen el kell kerülni.

– Aki fegyvert szállít, az nem a békét, hanem a háború folytatását segíti elő. Ez sem egyezik a magyar érdekekkel, és ebből is látszik, hogy mekkora tétje van az április választásnak – mondta. Kiemelte, a fórum célja is az volt, hogy megerősítsék egymást abban, olyan tapasztalt miniszterelnökre van szükség, mint Orbán Viktor, a városnak és a térségnek pedig olyan képviselőre, mint dr. Kovács József, aki ismeri a választókerületet, mindent megtesz a helyi emberekért, és a nemzeti érdekek a legfontosabbak számára.