A fogyatékossággal élőket támogatják Békéscsabán is

A minap írták ki azt a pályázatot, amelynek keretében fogyatékossággal élőket tömörítő vagy őket segítő szervezetek adhatnak be kérelmet. A keretösszeg 206 millió forint, és legfeljebb 4 millió forint támogatás igényelhető – jelentette be a csütörtökön Békéscsabán, az Aut-Pont alapítvány Kereki sikátori épületében tartott sajtótájékoztatón Fülöp Attila. Herczeg Tamás országgyűlési képviselő és Fülöp Attila csütörtökön este lakossági fórumot is tartott.

Szántó Tamás kuratóriumi elnök, Fülöp Attila államtitkár és Herczeg Tamás országgyűlési képviselő az Aut-Pont alapítványnál tartott sajtótájékoztatón. /Fotó: Bencsik Ádám/

Az Emberi Erőforrások Minisztériumának szociális ügyekért felelős államtitkára hozzátette, a cél a fogyatékossággal élők életminőségének javítása. Lehet akár a munkába állást, az önálló életvitel támogatását célzó intézkedésekre, de akár készségfejlesztő vagy szabadidős programokra is pályázni, a kérelmeket április 15-ig lehet benyújtani. Ismertette: a békéscsabai Aut-Pont alapítvány korábban sikeresen pályázott, és a forrásból sporteszközöket szereztek be. Hangsúlyozta: a kormány azon dolgozik, hogy a fogyatékossággal élők megtalálhassák a helyüket az életben. Ebben az ágazatban rengeteg szereplő ténykedik, az államtól az önkormányzatokon és a civil szervezeteken keresztül az egyházakig. Elmondta, az elmúlt időszakban rengeteg változás, fejlődés ment végbe a fogyatékossággal élőkért – akikben nem az elveszett képességet kell keresni, hanem a megmaradt értéket kell megtalálni.

Elmondta, a nagy bentlakásos intézmények helyett kisebb lakásokba költöztetik az ellátottakat. A megváltozott munkaképességűek 44 százaléka dolgozik ma, ez az arány 2010-ben 18 százalék volt. Kiemelte: a munka a pénz mellett önbecsülést, valahová tartozást is jelent. Emellett 4 milliárd forintos keretösszeggel infokommunikációs akadálymentesítési programot indítottak. Fülöp Attila államtitkár és Herczeg Tamás országgyűlési képviselő lakossági fórumot tartott a Csabagyöngyében /Fotó: Bencsik Ádám/ Herczeg Tamás országgyűlési képviselő hangsúlyozta a pályázat kapcsán, hogy az segíti a mindennapi életet és a szakmai munkát is. Elmondta, Békéscsabán nagyjából 5600-an vesznek igénybe valamilyen szociális szolgáltatást, a városban szerteágazó szociális háló működik.

Az Aut-Pont alapítványt Szántó Tamás kuratóriumi elnök mutatta be, ismertetve, hogy 22 éve jött létre szülői kezdeményezésre az autizmussal élőkért. Szolgáltatásként nappali intézményt és támogató szolgálatot működtetnek, sajátos programot is indítottak a felnőttek érdekében.

A sajtótájékoztató után Fülöp Attila és Herczeg Tamás a Csabagyöngye Kulturális Központban tartott fórumot.

