A Ványai Ambrus Általános Iskola fejlesztéseit jártuk be a napokban Dévaványán – számolt be Dankó Béla országgyűlési képviselő. Részletezte, a Gyöngy utcai épületet 550 négyzetméteren újították fel teljes körűen. Speciális tantermeket alakítottak ki a tánc, a színház és a képzőművészet területén. Továbbá felújították a fogadóteret, új lépcsőt építettek és információs pult is készült. Emellett színháztermet hoztak létre megfelelő akusztikai és színpadtechnikai feltételek biztosításával és egy 55 négyzetméteres színpad megépítésével. Hozzátette,

mindezt számos infrastrukturális fejlesztés egészítette ki, valamint a pályázat keretében infokommunikációs eszközöket, fény- és hangtechnikai eszközöket, fejlesztőeszközöket és bútorokat szereztek be több mint 44 millió forint értékben.

A Vörösmarty utcai iskolaépületben pedig 276,64 négyzetméteren újították fel a tornaterem padlószerkezetét, ami sportpadló burkolatot kapott. Továbbá 1256 m2-en felújították az aszfalt sportpályát, és az udvari térbeton burkolatot, illetve járdákat készítettek térkőből 660 négyzetméteren.

Dankó Béla elmondta, a fentieken túl a Körösladányi úti iskolaépületben is sportpadló burkolatot kapott a tornaterem, 215,41 négyzetméteren. Szintén felújították itt az udvari aszfalt sportpályát 915,2 négyzetméteren, valamint az udvari térbetont 354 négyzetméteren térkövezték. Volt még ugyanitt tetőfelújítás 2845,27 négyzetméteren, továbbá az iskolaépület használói és látogatói számára új, mozgáskorlátozott öltözőt és mosdóhelyiséget alakítottak ki.

Teleki-Szávai Krisztina, a Gyulai Tankerületi Központ igazgatója elmondta, a fenntartásukban lévő Ványai Ambrus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola esetében egy közel 420 millió forintos beruházásról van szó, amely uniós forrásból és Magyarország Kormányának támogatásával valósult meg.

Részletezte, az intézmény teljes tanulói létszáma 487 fő, amelyből Dévaványán 445 diák nevelését-oktatását látják el, illetve az Ecsegfalván működő telephelyen további 42 tanulójuk van. Továbbá az általános iskola mellett összesen 209 alapfokú művészeti iskolás növendéket oktatnak. Hozzátette, a köznevelési intézményben 55 pedagógus neveli-oktatja a diákokat, akiknek munkáját további 22 nevelő-oktató munkát segítő és technikai feladatot ellátó munkatárs támogatja.

Teleki-Szávai Krisztina, Dankó Béla és Valánszki Miklós Róbert megtekintette a felújított iskolát /Fotók: Jenei Péter/

A tankerületi igazgatótól megtudtuk, két pillérre támaszkodik ez a fejlesztés. Az egyik sportcélú beruházás, amelynek lényege a megfelelő sportolási lehetőségek és a mindennapos testneveléshez kapcsolódó infrastrukturális- és eszközfeltételek biztosítása. A másik hangsúlyos terület a művészetoktatás, amelynek keretében a Gyöngy utcai épületet kívül-belül teljes körűen felújították, ami immár a művészetek házává vált.

Megteremtették a mai kor oktatási feltételeit

Teleki-Szávai Krisztinától megtudtuk, célja volt még a beruházásnak, hogy biztosított legyen a közel azonos színvonalú köznevelési feladatellátáshoz való hozzáférés, valamint a végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentése, a hátrányos helyzetű tanulók köznevelési intézményrendszerben való megtartása és a hátránykompenzáció. Továbbá az, hogy rendelkezésre álljon a köznevelési intézményben a jelen kor elvárásainak megfelelő nyelvi képzési helyszín, az oktatáshoz szükséges informatikai eszközök, illetve a tanórai és a tanórán kívüli foglalkozások IKT eszközrendszere. A pályázat keretében ezért beszereztek infokommunikációs-, fény- és hangtechnikai-, valamint fejlesztőeszközöket és bútorokat 44.711.697 forint értékben.

A dévaványai iskola projektjének fontosságaként hangsúlyozta még a helyi igényeken alapuló, magas szakmai színvonalon működő, a közösségformálást, a tehetséggondozást, a kulcskompetenciák fejlesztését, valamint az önkifejezést és örömet jelentő alkotás lehetőségét is magában foglaló alapfokú művészeti oktatás korszerű, 21. századi infrastrukturális- és eszközfeltételeinek biztosítását.