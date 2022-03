Nagy Sándor, Herczeg Tamás országgyűlési képviselő kabinetvezetője a tárlat előtt tartott sajtótájékoztatón kiemelte, emlékezni kell a 2006-os eseményekre, amelyek során leverték a békés tüntetéseket – azokban mintegy ezren sérültek meg –, és hogy ez többé nem fordulhat elő.

– Van párhuzam az 1956-os és a 2006-os események között – mondta a Magyar Politikai Foglyok Szövetségének (POFOSZ) megyei elnöke. Vánsza Pál hozzátette, megélt 80 évet, benne 1956-ot, és szerinte 2006-ban is hasonló tragédia történt, mint előtte ötven esztendővel.

Kijelentette, hogy 2006-ban Gyurcsány Ferenc hazugságokkal nyert választást, és mindez később be is bizonyosodott, amikor kiszivárgott az őszödi beszéd. Mint hangsúlyozta, a csalás és az igazság elhallgatása őt is felháborította. 2006-ban beszélt arról, hogy ismét félni kell, és sejtette, hogy 1956-hoz hasonlóan 2006 is be fog íródni a történelemkönyvekbe: előbbinél a rádió, utóbbinál a tévé székházánál volt demonstráció.