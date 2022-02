– Sokáig német juhászaim voltak. Ám tíz éve, amikor az utolsó ilyen fajtájú kutyusom elment, elkezdtem kutatni a magyar fajták után. Elsősorban egy olyan hű társat szerettem volna, amelyik megvédi a családom és a portát, hiszen rendőrként gyakran dolgozom éjszaka. Ugyanakkor fontos volt, hogy szeresse a gyerekeket. Így találtam rá a komondorokra. Ezután elmentem egy tenyésztőhöz, ahol megnéztem, milyenek ezek a kutyusok, hogyan viselkednek, majd a családdal közösen leültünk, és eldöntöttük, hogy megvesszük az első komondorunkat – emlékezett vissza a kezdetekre a rendőr alezredes.

Aztán eltelt két-három év, és a lány kutya mellé egy idegen vérvonalú fiú került. – Az első alom kölykei mind gazdásak lettek.

Ezután döntöttük el, hogy belevágunk a tenyésztésbe. Elvittem a kutyákat tenyészszemlére, ahol tenyészminősítést kaptak. Nem sokra rá pedig beléptem a Hungária Komondor Klubba, amely egy fajtagondozó szervezet, és melynek ma már elnökségi tagja vagyok – avatott be minket a tenyésztő, aki szerint a tenyésztés folyamatos képzést, szeretetet és odaadást igényel.

Szalay Zsoltnak jelenleg öt tenyészkutyája van, akiket szabadon tart a család portáján.

– Ezek a kutyák a szabadtartást kedvelik. Illetve mivel pásztorkutyákról van szó, falkában kell, hogy éljenek. Hiszen régen sem egymaguk őrizték a nyájat, hanem mindig együtt dolgoztak, játszottak és ettek. Ezt próbálom biztosítani nekik, nálunk szabadon garázdálkodhatnak a teljes udvaron – árulta el. Ugyanakkor kiemelte, a pásztorkutyák régen sem a gazda irányítása alatt dolgoztak, hanem többnyire önállóan végezték el a munkájukat­.

– A területőrzés szempontjából ez az önállóság még mindig megvan bennük, erre nem kell képezni ezt a fajtát. De a városiasodás hatására a komondorok is egyre inkább családi kedvencekké váltak – ismertette. És bár szavai szerint a komondor gyönyörű látvány, amikor teljes szőrben van és a földet sepri vele, területen, munkát végezni ilyen szőrzettel nem tud, mert gátolja őt a mozgásban. – Éppen ezért, mint ahogy régen a pásztorok a birkákkal együtt megnyírták a kutyákat, tavasszal nálunk is rövidebb lesz a bunda. Télire pedig éppen annyira nő vissza a szőrzetük, hogy ne fázzanak – részletezte Szalay Zsolt, aki kezdetben több kiállításon is megfordult komondoraival. – Eleinte mindenkit vonz a kiállítás világa, tenyésztőként pedig különösen fontos, hogy megismerjék az embert. Az idősebbik tenyészkanomnak például elég szép díjai vannak, de őt is hároméves korában vittem utoljára kiállításra – osztotta meg velünk Szalay Zsolt.

Több díjat is bezsebelt már

A Magyar Kutyafajták Világkupájának fiatal kupagyőztese, Kígyós Éke Csaplár 2020 novemberében született. Tavaly decemberben alig egyévesen sikerült elnyernie fiatal osztályban a Kitűnő I. minősítést, megkapta a Hungária Prima Junior, azaz a fiatal osztály győztese címet és elnyerte a Junior World Cup Winner (Fiatal Világkupa Győztes) díjat. A világkupa záróakkordjaként megrendezett Best in Show-ban – ahol a magyar fajták győztes fiataljai vonultak fel – pedig az előkelő Junior Res Best in Show cím birtokosa lett.

A legősibb pásztorkutya

A komondor a magyarság legősibb pásztorkutyája. Az első írásos emlékek már az 1400-as években megemlítenek egy gubancos szőrű kutyát, aki méltóságával, magabiztosságával, termetével magasan kiemelkedett fajtársai közül. Eredetét tekintve nincs elfogadott tanulmány. Egyesek szerint a kunok hozták be hazánkba, innen ered a kumandor – komondor elnevezés is. Maga a név a kunok kutyája, kunok kísérője jelentést hordozza. Nem kizárt, hogy a kunok megjelenése előtt is voltak a Kárpát-medencében ilyen vagy hasonló fajták.