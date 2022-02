Emlékeztetett: eddig hat alkalommal szervezték meg a Megyenapot, amelyek fontos részét képezi a megye legnagyobb kézműves vására és termelői piaca. Felfedezték az ebben rejlő lehetőséget: ugyanis azt tapasztalták, hogy miközben óriási az érdeklődés a kiváló minőségű helyi termékek iránt, látták azt is, hogy a termelőknek saját maguknak kell megoldaniuk az értékesítést. Ezért akkor, amikor kidolgozták a Hagyomány, érték, közösség Békés megyében című projektet a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében, akkor külön fejezetet szenteltek a kézműveseknek, élelmiszer-előállítóknak. Nekik most egy Békés megyei, lokális, Viharsarok brandet vezetnek be, a megyei önkormányzat segít ennek létrehozásában és működtetésében is.

Zalai Mihály elmondta: magas minőségű, kis tételben előállított termékek, élelmiszerek kerülhetnek be az elit körbe. Lehetnek köztük ajándéktárgyak, népművészeti termékek, használati tárgyak, ruhák is például, valamint nem távolról szállított, hanem helyben előállított egészséges élelmiszerek. Hangsúlyozta, hogy minden esetben ellenőrizhetők, visszakereshetők a készítők, a termelők, ami garanciát nyújt a vevőknek a minőségre. Beszélt arról, hogy a jövőben lehet majd ajánlani is kézműveseket, élelmiszer-előállítókat, akiket méltónak ítélnek a termékeik alapján arra, hogy bekerülhessenek a körbe, és minderről egy szakmai bizottság dönt. Kiemelte azt is: a cikkek önállóan is képesek megállni a helyüket, de együtt, a Viharsarok brand égisze alatt még népszerűbbek lehetnek. A megyei közgyűlés elnöke hozzátette: a brandben szereplő termékek, élelmiszerek a jövőben önálló vásárokon is megjelennek majd.

Kifejtette, hogy a Viharsarok branddel kapcsolatos embléma megalkotása most van folyamatban. Általános és középiskolásokat szólítottak meg, az általuk elkészített tervek alapján véglegesítik majd a logót. A megyei önkormányzat Facebook oldalán, valamint a települési önkormányzatoknál kihelyezett gyűjtődobozokban pedig március 11-ig lehet szavazni a leginkább tetszőre.