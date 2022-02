Hangsúlyozta, csak a szükséges mértékben vágják vissza a fákat. A szakemberek ügyelnek az esztétikára, hogy a fák lombkoronája egyensúlyban maradhasson, hogy azok ne legyenek féloldalasak. A munkát szakaszokra bontották, és a vegetációs időszak végére, február végére, március elejére be is fejezik. Ezt követően nem várhatók gallyazások, kivéve akkor, ha balesetveszélyt szükséges elhárítani, ez például a nyári nagy viharok után fordulhat elő. Közben az áramszolgáltató megbízásából is gallyaznak Békéscsabán, amelyről az önkormányzatot előzetesen értesítették. A munkálatok várhatóan a következő hetekben befejeződnek – ismertették az áramszolgáltatónál.