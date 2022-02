A gyulai erődítmény a Kárpát-medence egyik legegyedibb történelmi épülete: a valamikori Magyar Királyság egyetlen épen maradt gótikus síkvidéki téglavára, s a legtöbb eredeti építészeti elemmel bíró erődítményünk. Az eltemetett vár című vándorkiállítás – amely az Erkel Ferenc Kulturális Központ és Múzeum Nonprofit Kft. működtetésében lévő gyulai vár és az Erkel Ferenc Múzeum közös projektje – a gyulai vár palánkerődítéseinek, Liska András régész, az Erkel múzeum szakmai vezetője irányításával, 2015-2016-ban lezajlott kutatásairól, annak geofizikai és régészeti vizsgálatainak eredményeiről számol be. A tárlat a kutatásról szól, bepillantást engedve az ásatások mindennapjaiba, a feltárásokat követő feldolgozásba is.

A kiállítás csak a jelenleg ismert eredményeket és a rendelkezésre álló, részben restaurált leletanyag egy részét hivatott bemutatni.

A tárlaton láthatók olyan eredmények, amelyek önmagukban is jelentős újdonságnak számítanak (az 1566. évi ostrom egyes részletei).

– A kiállításon felsorakoztatjuk azokat a képi forrásokat, amelyeket már a régészeti feltárásokat megelőző kutatómunka során számba vettünk. A tárlat betekintést nyújt az úgynevezett roncsolásmentes kutatások, a műszeres vizsgálatok metodikájába, beszámol azok eredményeiről. A közelmúltban elvégzett ásatások során előkerült, már restaurált régészeti leletek közül is bemutatunk néhány darabot – tette hozzá a régész.

– Először 2017-ben láthatták az érdeklődők ezt a kiállítást Gyulán. A régészeti feltárások módszertanát és eredményeit mutattuk be. Az volt a cél: a régészeti ásatás titkaiba beavassuk az érdeklődőket. Sok pozitív visszajelzésre összeállítottunk egy vándorkiállítási anyagot, hogy Békés megye több településére eljuthasson. Volt egy másik motivációnk is. A gyulai kiállítóhelyeken folyamatosan vizsgáljuk, hogy honnan érkeznek a látogatók. Az ország távoli pontjairól is szép számmal jönnek. Ám a környező kisebb településeinkről kevesebb az érdeklődő. Ez a vándorkiállítás egyfajta promóció, hogy bemutassuk a gyulai vár értékeit, felkeltsük az igényt arra, hogy élőben is megnézzék a várat – mondta el a megnyitón Liska András.