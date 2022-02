– Bevallotta, az önkormányzati világ távol állt öntől 2019-ig. Polgármesterként a nagy költségvetési hiány lefaragására milyen intézkedéseket vezetett be?

– A mínuszokból nem lehet fejlődni, azt nem lehet szétosztani. Ez lebegett a szemem előtt, amikor polgármester lettem. Sem én, sem az alpolgármesterek és a képviselők nem vettek fel tiszteletdíjat 2020-ban éppen ezért. Az önkormányzat ugyanis az elmúlt két évtizedben 100 milliós nagyságrendű hiánnyal üzemeltette a várost. Akkoriban a közüzemi számlák kifizetése is nehézséget jelentett. Markáns intézkedéseket kellett meglépnünk.

– Sorolna konkrétumokat?

– Bezártuk a Centrál éttermet. Önként vállalt önkormányzati feladatként működtettük, nagy veszteséget (30 millió forint/év) termelt. A nyugdíjba vonulók helyét nem töltöttük be új emberekkel. Tizenhét fővel kevesebben végzik azóta a napi munkát. Az orvosi ügyeletet Kunágotáról látták el. Váltottunk. Azóta nem kell elsősegélynyújtó helyet fenntartanunk, évi 20 millió forintot megspórolunk. Összevontuk az alapszolgáltatási központot és az általános művelődési központunkat, egy vezetői bért megspóroltunk. Ma már minden Mezőhegyesen dolgozó orvos vállalkozó. Költségvetésünknek ez is könnyebbség. Összességében ezek a hosszabb távon ható intézkedések fordították át a mínuszunkat pluszba. 2021-ben jelentős többlet-adóbevétel is érkezett, és hozzájárult a jelenlegi kiegyensúlyozott költségvetésünkhöz, illetve a 2021. évi beszerzésekhez, fejlesztésekhez­.

– Tartható ez az irány?

– Két év tapasztalata alapján állítom, hogy igen. Hiszek abban, hogy lehet rentábilisan üzemeltetni Mezőhegyest. Minden kisebb és nagyobb kiadási tételre figyelek. 2022 lesz a harmadik olyan évünk, amit hiány nélkül indítunk el.