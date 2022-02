Két projekt fut majd, mindkettőben tizenhárman kapnak lehetőséget. A mezőgazdasági programban takarmánynövényeket, így búzát, kukoricát termesztenek, zöldségekkel foglalkoznak, illetve újdonságként virágpalántákat is nevelnek majd, amelyekkel aztán a közterületeket ékesítik. A korábban ültetett gyümölcsfák gondozására ugyancsak nagy hangsúlyt fektetnek. Emellett állatokat is tartanak, így baromfikat és sertéseket. A szociális elemben pedig az utakat kátyúzzák majd, illetve egyéb, a falu rendben tartásával kapcsolatos feladatokat látnak el. A tervek szerint hagyományos közfoglalkoztatási programot is indítanak, abban ugyancsak tizenhárman kaphatnak esélyt. Ők az intézményeknél segítik majd a mindennapi munkát.