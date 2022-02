– Kaptunk egy céges kör-e-mailt, hogy legyünk óvatosak, ugyanis ezúttal a Budapest Bank és a K&H Bank nevében próbálkoznak a csalók, hogy adatokhoz jussanak – mesélte hírportálunknak egyik olvasónk. Pár órával később be is futott a munkahelyi e-mail-címemre a K&H Bank levele, hogy még nem aktiváltam az új mobilbank biztonsági szolgáltatást, de most megtehetem. Ehhez be kell jelentkeznem az online fiókomba, majd be kell írnom az sms-ben kapott kódot. Rögtön tudtam, hogy adathalász levélről lehet szó, hiszen egyrészt nem is ennél a banknál van számlám, másrészt a levél tele volt helyesírási és fogalmazási hibákkal, valamint a feladó címe, az [email protected] is gyanús volt. A Nemzeti Kibervédelmi Intézet is kiemelte, hogy ezek a levelek tartalmilag magyartalanok. Az azokban szereplő hivatkozás pedig a K&H Bank bejelentkezési felületére hasonlító, csaló weboldalra mutat, ami a felületes szemlélő számára összetéveszthető az eredeti banki oldallal, azonban a webcím eltérő. A K&H Csoport hivatalos weboldalának elérése mindig úgy kezdődik, hogy https://www.kh.hu/. Az intézet azt tanácsolja, hogy amennyiben valaki megadta banki adatait az adathalász weboldalon, haladéktalanul keresse fel számlavezető bankját a pénzintézet hivatalos weboldalán szereplő elérhetőségek egyikén. A K&H Bank felhívta a figyelmet arra, hogy semmilyen esetben és semmilyen csatornán, e-mailben, sms-ben, telefonon, nem kérik az ügyfeleiket arra, hogy adják meg a bankkártyára vonatkozó összes adatukat, e-bank-jelszavukat, vagy telepítsenek távoli elérést biztosító programokat. Emellett sosem kérik ügyfeleiket, hogy e-mailből vagy sms-ből egy linkre kattintva lépjenek be az e-bankba­. – Amennyiben e-mailben keresik meg, váljon gyanússá a néhol magyartalan megfogalmazás, a hibás ragozás, az értelmetlen félmondatok, valamint az ékezetes betűk hiánya, továbbá a fenyegető hangnem, hogy ha annak nem tesz eleget, számláját vagy kártyáját felfüggesztik – figyelmeztet a Budapest Bank is. Azt kérik, hogy az internetbankba mindenki kizárólag a bank hivatalos honlapján keresztül lépjen be, e-mailben kapott linken keresztül ne tegyenek ilyet. A bank sose kéri, hogy emeljenek limitet egy esetleges visszaélés megakadályozása érdekében, és sose küld sms-ben kódot annak érdekében, hogy megakadályozzon egy visszaélést.