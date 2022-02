A légkondicionált járműveket környezetkímélő, Euro 6e besorolású motor hajtja, rendelkeznek elektronikus utastájékoztató rendszerrel, USB-töltőpontokkal és fedélzeti kamerarendszerrel is. A Békéscsaba–Gyula, a Sarkad–Doboz–Békéscsaba, a Békéscsaba–Újkígyós, a Békéscsaba–Békés–Vésztő, a Békéscsaba–Bélmegyer, a Békéscsaba–Mezőberény, a Békéscsaba–Békés és a Békéscsaba–Köröstarcsa viszonylaton szolgáló új autóbuszok évente több mint 300 ezer utas számára biztosítanak komfortosabb utazást.

Herczeg Tamás országgyűlési képviselő a keddi hivatalos átadón tartott beszédében hangsúlyozta, a flotta átlagéletkorának csökkenése magával vonja a járművek általi környezetterhelés csökkenését, illetve a fenntartás, karbantartás költséghatékonyságának javulását.

– A helyközi közlekedésben az utasok kényelmét, komfortérzetét nemcsak a járművek felszereltsége, de az utak minősége is meghatározza. A jobb minőségű aszfalt nemcsak gyorsabb és zökkenőmentes közlekedést tesz lehetővé, de a járművek fenntartási költségét is csökkenti. Ezért a képviselőknek felelősségük van abban, hogy minél több út újuljon meg a térségben, és ezzel javuljanak nemcsak a személyautók és a teherfuvarozás, de a helyközi buszközlekedés feltételei is – tette hozzá.

Kovács József országgyűlési képviselő kiemelte: a három új autóbusz közül egy a gyulai telephelyre került, a választókerület lakosságát illetően pedig fontos, hogy a három új jármű jelentősen hozzájárul a Gyulán, Sarkadon, Vésztőn, Dobozon és Bélmegyeren élők biztonságosabb és jobb minőségű buszközlekedéshez.

A politikus továbbá hangsúlyozta, hogy az új járművek jelentősen növelik az utasok biztonságát, kényelmét is.

Dankó Béla országgyűlési képviselő elmondta: minden olyan fejlesztés, beruházás, új beszerzés rendkívül fontos, amely a térségben, a Békés megyében élő emberek életminőségét javítja.

– Számomra különösen fontos, hogy az új autóbuszok a választókerületem több települését, Békést, Mezőberényt és Köröstarcsát is érintik – tette hozzá. Kitért arra, hogy az érintett vonalakon naponta sok százan járnak be autóbusszal dolgozni, tanulni, ügyeket intézni, vásárolni Békéscsabára vagy a szomszédos településekre, illetve térnek onnan haza otthonaikba. Dankó Béla külön kiemelte a munkába járás fontosságát, és hogy a beruházás befektetés a jövőbe is, hiszen valamennyi autóbusz környezetkímélő motorral rendelkezik.:

Csökken a buszok átlagéletkora

– A Volánbusz idén is folytatja jármű-fiatalítási programját, amelynek köszönhetően rövid időn belül már második alkalommal állhatok itt és jelenthetem be új járművek érkezését a Békés megyében élők számára – mondta dr. Pafféri Zoltán, a Volánbusz elnök-vezérigazgatója. Hozzátette: tavaly öt darab MAN Lion’s City GL A23 csuklós autóbusz, valamint tíz darab Credobus Econell 12 és hét darab Credobus Inovell 12 típusú szóló autóbusz került a megyébe, így a helyközi járműállomány mintegy 12,5 százaléka megújult, a teljes flotta átlagéletkora pedig 14,7-ről 12 évre csökkent.

– A most átadott három új járművel együtt 2018 óta már 43 új autóbusz biztosítja a magasabb színvonalú kiszolgálást a Békés megyében élők számára. A folyamatos fejlesztésekkel azt szeretnénk elérni, hogy minél többen tegyék le a slusszkulcsot, autó helyett üljenek autóbuszra, hiszen a közösségi közlekedés választása egy könnyen, bárki által megtehető lépés a környezetvédelem és fenntartható jövő felé vezető úton – részletezte dr. Pafféri Zoltán.