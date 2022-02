Több utcába kértek forgalomlassítót

Bezerédj utca, Erdő sor, Vandháti út, Kőmíves Kelemen sor, Lipták András utca, Szív utca, Diófás utca, Trófea utca, Haán Lajos utca, Kis-Tabán utca, a Lencsési lakótelep belső helyszínei, Bessenyei utca, Felső-Körös sor, Kálvin utca, Kézay utca, Gaj­dács utca, Justh Gyula utca, Ligeti sor, Hétvezér utca, Egressy utca, Körgát sor – ezekbe az utcákba kértek a békéscsabaiak az elmúlt években fekvőrendőröket. Helyeztek is ki a Diófás utcában, az Alsó-Körös soron hármat, a Szabó Dezső utcában kettőt, a Rákóczi utcában hármat. A Batsányi utca Zsigmond és Irsai Olivér közötti szakaszára vonatkozóan folyamatban van a munka, a Hétvezér utcában az útépítés után kerülhetnek ki, a Kőmíves Kelemen sor esetében pedig most szerzik be a hozzájáruló nyilatkozatokat. A városházán elmondták, sebességkorlátozó táblát is tettek ki, mégpedig 30-ast, a Szigligeti utcában.