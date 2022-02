A fórumot megelőző sajtótájékoztatón Ignácz Balázs, a Magyar Államkincstár igazgatója fontosnak nevezte, hogy a gazdák felkészülten vehessenek részt a pályázatokon. Elmondta, tavaly több mint 800 milliárd forint támogatást juttattak el a gazdáknak, amit kimagaslónak értékelt, és idén is március 31-ig 200 milliárd forintnál is több érkezhet a gazdákhoz, akik közben készülhetnek az egységes kérelmek benyújtására is, ebben a kamara tud nekik segíteni.

Jakab István, dr. Kovács József, dr. Kulcsár László, az agrárkamara megyei elnöke, illetve Ignácz Balázs is szólt a fórumon

Forrás: Imre György

– Új pályázati lehetőségek is nyílnak – mondta, jelezve, hogy ez a rendkívüli, 80 százalékos nemzeti kiegészítésnek köszönhető. A Vidékfejlesztési Program kapcsán kiemelte a mezőgazdasági kisüzemekkel kapcsolatos felhívást, és hozzátette, hogy a jövőben többek között állatjóléti támogatásokra és nagy telepek fejlesztésére ugyancsak lesz mód.

Ignácz Balázs, a Magyar Államkincstár igazgatója

Forrás: Imre György

– Rendezték a birtokpolitikai ügyeket, az Európai Unió legkorszerűbb adózási rendszerét alakították ki, az osztatlan közös tulajdon rendezése is folyamatban van, és arra szintén lesz lehetőség, hogy az idősek a gazdaságot átadhassák a fiataloknak – sorolta Jakab István, az Országgyűlés alelnöke, a MAGOSZ elnöke, hogy az elmúlt években milyen sikereket értek el.

Jakab István, az Országgyűlés alelnöke, a MAGOSZ elnöke

Forrás: Imre György

Elmondta: az Európai Bizottság, a Parlament és a Tanács közös döntésével megszületett a Közös Agrárpolitikáról szóló jogszabály, és hogy hazánk is tavaly év végén beadta azt a stratégiát, amely alapján 2023-tól működhet a rendszer. Lényeges változás lesz, hogy eddig normatív alapon érkezett a támogatás, amely a jövőben teljesítményalapú lesz, erre fel kell készülniük a gazdáknak.

Hangsúlyozta: azzal, hogy a korábbi 17-ről 80 százalékra emelték a nemzeti kiegészítő támogatást, a gazdák elindíthatták a beruházásaikat, így, mire eljön a versenyzés időszaka, a fejlesztések egy része megvalósul. Kiemelte: összességében csaknem 80 százalékkal több forrást érkezik az agráriumba a következő hétéves időszakban, mint a korábbiban.