A község polgármestere elmondta, hetvennégy család, hetvennégy háztartás kapott egyenként átlagosan 8,5 mázsát a fűtőanyagból. Mint megtudtuk, ez már olyan mennyiség, ami nemcsak néhány napig, hanem akár kicsit hosszabb időszakra is elegendő, ha megfelelően használják fel. Lipcsei Zoltán kiemelte, az önkormányzat rendelkezik szociális tűzifával is, amivel úgy gazdálkodnak, hogy ha hirtelen hosszabb, tartós hideg áll be, akkor azonnal tudjanak segíteni a rászorulóknak. – Szerencsére erre eddig nem volt szükség, mert bár előfordult mínusz 10, mínusz 15 fok alatti éjszakai hőmérséklet, az nem tartott olyan sokáig, hogy a nehéz helyzetben élők kifogyjanak a tüzelőből, amihez most utánpótlást is biztosítunk számukra – tette hozzá.

A szociális célú barnakőszénhez való hozzájutás jövedelemhatárait meg is emelték, 99 ezer 400 forintra a településen, hogy azt minél többen igényelhessék. A polgármester megerősítette, a községben továbbra is működik a fagykommandó, az a kiterjedt jelzőrendszer, amely figyeli, hogy kik kerülnek nehéz helyzetbe. A helyi szociális szakemberek és a Közösségi Misszió munkatársai egyaránt sokat tesznek ennek érdekében. Előfordult, hogy valaki nem szívesen kér támogatást, rájuk is figyelnek, senkit nem hagynak magára.