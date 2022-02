– Egy újabb jelentős turisztikai beruházás elindítása alkalmából érkezett a várfürdőbe, ahol új gyermek-víziparadicsom épül. Gyula már eddig is komoly idegenforgalmi végvár volt hazánkban, és minden ilyen fejlesztés egyértelműen erősíti a város pozícióját. Az idegenforgalom az egyik kitörési pontja lehet Békés megyének? Gondolok itt más fontos fejlesztésekre is, mint például a szabadkígyósi Wenckheim-kastély felújítása.

– Fantasztikus helyeket láttam most Békés megyében: a Körösök mentét, a folyópartokat, az erdőket. Mondtam a kollégáknak, hogy vissza fogok jönni egy hétvégére. A megyéről mindenkinek Gyula, a várfürdő, a várszínház a kastély jut eszébe, de a folyóparti turizmust is jobban kellene promotálni, mert egészen fantasztikus adottságai vannak a térségnek.

– Békés megyei látogatásának másik célpontja egy szeghalmi cég volt, amely bizonyítja, hogy a kisebb városokban is lehet eredményesen vállalkozni. Gyarapodnak az ilyen példák az ország kevésbé fejlett térségeiben is?

– Egyértelműen az a tapasztalat, hogy a vidéki Magyarország gazdasága rendkívüli mértékben erősödik. Ez több okra is visszavezethető. Egyrészt arra, hogy a munkaerőt kereső cégek egyre szívesebben választanak kisebb vidéki településeket, ahol a térség legnagyobb munkáltatójaként, a legvonzóbb vállalatként tudnak feltűnni. Egy-egy nagyobb településen harc van a munkaerőért, a kistérségekben viszont sokkal könnyebben lehet munkaerőhöz jutni. Ráadásul, ahogy fejlődik a közlekedési infrastruktúra Magyarországon, úgy egyre jobban bekapcsolhatóvá válnak a vérkeringésbe a vidéki térségek is. Itt Békés megye szempontjából az M44 jelentett egy új szakaszhatárt. Az olasz Novation Tech vállalat 1,3 milliárdos beruházást hajtott végre Szeghalmon, amihez a kormány 448 millió forint támogatást adott, de ami a legfontosabb: a meglévő dolgozói létszám megtartása mellett a Novation Tech vállalta 50 új munkahely létrehozását is a településen. Beruházásösztönzési programunkkal is próbáljuk arra késztetni a vállalatokat, hogy jöjjenek az ország keleti, délkeleti részébe is. Ötvenszázalékos támogatási csomagot biztosítunk számukra, amelynek egyik fele készpénz, másik fele pedig fejlesztési adókedvezmény.

Szijjártó Péter: A vidéki Magyarország gazdasága rendkívüli mértékben erősödik /Fotók: Lehoczky Péter/

– Több évtizedes álma volt a térségnek az M44 megépítése, ami az utolsó, mintegy 30 kilométeres szakasz híján már meg is valósult. Éveken át hallgattuk azt, ha lesz gyorsforgalmi, jönnek majd a cégek is. Felkerült a megyénk a térképre?

– A válasz egyértelműen igen, és ez nem is csak a jövőre, hanem már a jelenre is igaz. Az M44-esen egy harminc kilométeres szakasz hiányzik az M5-ös és Szentkirály között. Itt a közbeszerzési eljárás már megtörtént, így a következő hónapokban indulhat a kivitelezés. Ami a beruházásokat illeti, a számok nyelvén érdemes beszélni. A világjárvány időszakában rendkívüli támogatásokat adtunk a vállalatoknak. Békés megyében 24 vállalat kért és kapott forrást. Ezek összességében 12 milliárd forintnyi beruházást jelentenek, amihez 5,2 milliárd forintos kormányzati támogatást adtunk. Mindez 6100 munkahely megtartását tette lehetővé a megyében. Van egy-két nagy hal is, például a Gyulára érkező Airbus, amely önmagán túlmutató jelentőséggel bír. Ott 250-en kapnak majd munkát, de olyan beszállítói, kiszolgálói háttérrel dolgoznak, amely összességében mintegy ezer embernek ad megélhetést a térségben. Ami most még nagyon fontos feladat az útépítés mellett, az a békéscsabai repülőtér fejlesztése. Ezt a fejlesztendő repülőterek közé soroltuk: Hévízhez (sármelléki repülőtérhez) hasonlóan a fürdőturizmusnak komoly lehetőségei vannak, és az itt működő vállalatok szempontjából is nagyon fontos szerepet játszhat a reptér fejlesztése.

– Határ menti megyéről lévén szó, nem kerülhető el a migráció kérdése. Jön a tavasz, a jó idő. Mire számíthatunk? Lehet alternatív útvonala a migránsoknak a magyar–román határ?

– A migrációs nyomás egyre erősebb lesz a következő hónapokban. A migrációs hullámokat kiváltó biztonsági és gazdasági okok közül ugyanis mindegyik csak súlyosabbá vált az elmúlt időszakban. A világjárvány erre még rátett egy lapáttal: minél súlyosabb a járvány, annál többen indulnak útnak. Minél többen indulnak el, annál jobban terjed a vírus, azaz a migráció elleni fellépésnek van egy komoly egészségvédelmi aspektusa is. Tavaly 122 ezer határsértőt tartóztattunk fel a déli határon, és a román kollégák is jól dolgoznak, ezen a szakaszon tehát továbbra sem érezzük a nyomás átterelődését a szerb határról. Természetesen, amennyiben Magyarország új határszakaszain érzékelünk nagyobb mozgást, akkor a szükséges biztonsági intézkedéseket meghozzuk. Az is látszik, hogy új dimenzió nyílt a fizikai küzdelemben: az embercsempészbandák egyre agresszívebbek, sőt már fegyvert is használnak. Ami azt mutatja, hogy a határt védő magyar biztonsági erőknek is az eddigieknél súlyosabb és veszélyesebb kihívásokkal kell szembesülniük, de készen állnak rá.

– Román kollégájával itt, Gyulán állapodtak meg tavaly arról, hogy új, állandó nyitvatartású határátkelőhelyek állnak majd rendelkezésre Elek–Ottlaka és Dombegyház–Kisvarjas között. Hol tart ez a folyamat?

– Most februárban léptek hatályba ezek a megállapodások, és meg is kezdődött a határellenőrzési infrastruktúra kiépítésének előkészítése, amit mi biztosítunk. Ezek kiépítésével ősztől ez a két határátkelő állandóan használható lesz. Ez azonban csak részsiker. Nonszensz állapot, hogy bár vezet oda út, mégis tíz olyan átkelési pont van a két ország között, amelyek jelenleg használaton kívüliek. Szeretnénk, ha ezeket is folyamatosan lehetne majd használni, dolgozunk azon, hogy ez a méltatlan állapot véget érjen.

– A baloldal folyamatosan támadja a rezsicsökkentést, aminek a gazdasági alapja – Orbán Viktor miniszterelnök szavaival – a hosszú távú orosz gázszállítás, de Ön a napokban azeri kollégájával is egyeztetett gázbeszerzésről. Kijelenthetjük, hogy ebből a szempontból sokkal jobb helyzetben vagyunk, mint Nyugat-Európa?

– A hosszú távra kötött szerződések jelentősége rendkívüli mértékben felértékelődött. A magyar–orosz megállapodásnak is pont az a lényege, hogy tizenöt éven keresztül racionális áron garantálja a kellő mennyiségű gáz beszállítását Magyarországra, s ennek köszönhetően a rezsicsökkentés eredményeit meg tudjuk védeni. Ma a gázbiztonság kérdése felbecsülhetetlen jelentőségű. Ha azokra a károgókra hallgattunk volna, akik a hosszú távú megállapodások ellen érveltek, akkor most súlyos ellátási zavarok lennének hazánkban is. Ha nem lenne gáz, akkor rezsicsökkentésről nyilván nem is lehetne beszélni.

– Térjünk át a koronavírus-járványra! Az omikron-hullám lecsengése után járványügyi szempontból nyugodt lesz a tavasz, a nyár? Mit vár?

– Nem vagyok virológus, viszont azt tudom, ha van olyan dolog, amiben komplett szakmai és politikai egyetértés van, az az, hogy az oltás meg tud védeni a hosszú távú következményektől. Abban is van valamiféle konszenzus, hogy a variánsok kialakulása ott lehetséges, ahol alacsony az átoltottság. Ez megnöveli az európai államok felelősségét a még fejlődésben lévő országok támogatásában is. Például az afrikai átoltottsági szint rendkívül alacsony, így ha ott kialakul egy új variáns, az pillanatok alatt megjelenik Európában is. Mi már több mint 5 millió vakcinát biztosítottunk afrikai és ázsiai országoknak azért, hogy fel tudják gyorsítani az oltási kampányukat. A világnak túl kellene lépnie a saját árnyékán, és sutba dobni a politikai megközelítést a vakcinák esetében. Mi, magyarok vagyunk az élő bizonyítékai annak, hogy a keleti oltóanyagok legalább annyira hatékonyak, mint a nyugatiak.

– A végére engedjen meg egy személyes kérdést! Többször járt a csabai kolbászfesztiválon. Idén számíthatunk Önre?

– Nagyon szeretjük a rendezvényt, és igazi jó családi programnak tartjuk. Ha van rá mód, természetesen újra jövünk.