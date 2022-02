Hozzátette, a képviselő-testület nemrég tartott ülésén arról döntött, hogy ennek érdekében nyújtanak be pályázatot egy belügyminisztériumi felhívásra: 38,2 millió forint támogatásra számítanak, a fennmaradó 6,8 millió forintot pedig saját erőből biztosítanák. Sorolta, hogy mely forgalmas szakaszokon korszerűsítenék a szakaszokat. Egyrészt az épülő tanuszoda előtt újítanák fel a járdát az Anti úton, másrészt a Kossuth utcában a Bihar utca és az Éden-tavak között, harmadrészt pedig a Gyulai úton a vendégháznál. Emlékeztetett: az elmúlt években sikeresen szerepeltek a belügyminisztériumi pályázatokon, így nyertek támogatást a Zsarói, a Jókai és a Nagykert utcák felújítására is. A Zsarói és a Jókai utcákat immár korszerűsítették is, a Nagykert utcában pedig idén valósul meg a beruházás.