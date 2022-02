A változás szolgálja a településrész könnyebb megközelíthetőségét és a tájékozódást is – tájékoztatta hírportálunkat Polgár Zoltán, Békés fejlesztésekért felelős alpolgármestere, aki Csapó Lászlóval, a polgármesteri hivatal műszaki osztályának szakemberével kereste fel a helyszínt a napokban. Polgár Zoltán elmondta, lakossági fogadóóráin több megkeresés is érkezett hozzá a kérdésben: – Az érintett szakaszon közlekedők, különösképpen este, sötétedés után csak GPS segítségével tudták megtalálni a Békés-Rosszerdő felé vezető másodrendű utat. Ezért is kezdeményeztem a táblák elkészítését és kihelyezését – tájékoztatott a változás hátteréről az alpolgármester, aki hangsúlyozta, a közút szakemberei gyorsan léptek a kérdésben, és ezzel meg is könnyítették az autósok dolgát.