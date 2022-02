Czesznak Zsolttól és Kelemen Gábortól, a Tessedik Sámuel Múzeum (TSM) önkéntes civil kutatóitól megtudtuk, most először rendezték meg a civil kutatók találkozóját, aminek a Szarvasi Városi Könyvtár adott otthont, rajtuk kívül pedig az orosházi Nagy Gyula Területi Múzeum önkéntesei voltak még jelen. Czesznak Zsolt kiemelte, az érdeklődés a jelenlévők számánál jóval nagyobb volt, de a vírushelyzet miatt most csak egy kis létszámú eseményre volt lehetőség. Azonban tervben vannak további, egész megyét vagy régiót lefedő találkozók, amelyeken több csapat oszthatja meg egymással tapasztalatait. Ezekre időpontjuk még nincs, de ahogy a pandémia engedi, úgy haladnak előre a szervezéssel. Részletezték, az egyre nagyobb népszerűségnek örvendő Közösségi Régészeti Program országszerte több száz, az örökségvédelem iránt elkötelezett önkéntes civil számára teszi lehetővé a múzeumokkal való sikeres együttműködést. Az utóbbi években nagy médiafigyelmet kapott, Mohács 500 elnevezésű hadszíntérprojektben is hasonló fémdetektoros önkéntesek százai vesznek részt az óriási területeken folyó kutatásokban. A hétvégén megjelentek között pedig az Orosházi NGYTM volt az, amely egy évtizeddel ezelőtt Rózsa Zoltán régész vezetésével hazánkban elsőként integrálta hivatalosan az önkéntes fémdetektoros amatőröket. Az eredményes együttműködés létjogosultságát azóta többezernyi régészeti fémlelet, jó néhány szenzációs éremkincslelet és számos publikáció is ékesen bizonyítja. A szarvasi kutatók még csupán három éve dolgoznak a Tessedik Sámuel Múzeum kötelékében, de már ők is számos kincslelet felderítésével járultak hozzá az intézmény örökségvédelmi tevékenységéhez. Eredményeik bemutatására TSM Civil Múltkutatók­ néven blogot is indítottak az egyik legnépszerűbb ­közösségi médiafelületen. A mostani rendezvény célja elsősorban a tapasztalatcsere volt, melynek során szó esett fémdetektoros kutatási módszerekről, térinformatikai eszközök és szoftverek használatáról, leletanyagok dokumentálásáról, drónhasználatról, régi katonai térképekről és numizmatikai forrásanyagokról is. A résztvevők elmondása szerint ez egy hiánypótló találkozó volt, ahol az eddig egymástól elszigetelten dolgozó csoportok komoly tudást oszthattak meg egymással, ami által hatékonyabbá tehetik a közös örökségvédelmi célok megvalósítását.

Czesznak Zsolt /A zerző felvétele/

Egy angol textilplombát is találtak

Czesznak Zsolt és Kelemen Gábor elárulták, a találkozó előtt és után is voltak terepen, ahol ismét érdekességekre bukkantak. Február első hetében például egy szép és igen ritka, 16. századi angol textilplomba került eléjük. A lelet meghatározásában dr. Mor­dovin Maxim régész volt segítségükre. Kiderült, a drága korabeli kelmék védjegyeit akkoriban gyakran hamisították, s egészen szokatlan, hogy ennek a példánynak első ránézésre nem rontott a körirata. Valódisága mellett szól az is, hogy a köriratba belógó korona keresztje tényleg a koronához kapcsolódik. Egy ilyen plombasorozat pedig arról árulkodik, hogy mekkora volt az egyes falvak, mezővárosok vásárlóereje a középkor végén hazánkban. Az aktuális lelőhelyen lévő egykori falu például inkább közepesnek látszik, nem éri el a kifejezetten gazdag települések szintjét. A találkozó után újabb gyűrűket és érméket találtak a TSM civil múltkutatók. Előbbiek között volt egy kék köves női gyűrű és két pecsétgyűrű, melyek valószínűleg a 15-16. századból származnak, míg egy lapos, kerek fejű, törött szárú pedig minden bizonnyal egy római kori gemmás gyűrű lehet. A korszakok tekintetében a talált érmék is elég változatosak. A múzeum gyűjteményét ugyanis egy szép szarmata imitáció mellett Hunyadi Mátyás, I. Ferdinánd, Rudolf, I. Lipót, Sziléziai Ulrich Christian és I. József ezüstvereteivel gazdagították.