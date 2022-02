– A nagyjából hatszáz békéscsabai közterületből háromszázat érint vagy az út- vagy a járdafejlesztési program – ismertette Herczeg Tamás országgyűlési képviselő.

A járdák kapcsán elmondta: 18 szakaszon tavaly végeztek a kivitelező szakemberei, 14 helyszínen pedig most zajlanak a munkák. Ilyen a Dedinszky és a Kórház utca, ahol összesen 600 méteren építenek kellően széles, térköves járdát a régi, elaggott helyett. Idén további 122 szakaszon kezdődik el a felújítás vagy az építés, tehát összesen 150-nél is több helyszínt érint a beruházás. Hozzátette: számos település pályázott járdák építésére, és kapott is támogatást az anyagköltségek fedezésére. Ezeken a településeken az önkormányzatoknak vagy a helyieknek kell biztosítaniuk a munkálatok díját. Mint fogalmazott, nemcsak a volumene miatt, hanem azért is különleges a békéscsabai fejlesztés, mert nem igényel önerőt sem a várostól, sem a helyiektől.

– Idén véget ér az út- és járdafejlesztési program, amely Békéscsaba történetének legnagyobb ilyen jellegű beruházása – folytatta Szarvas Péter polgármester.Az utak tekintetében jelezte: 63 szakaszon korszerűsítik az utat, emellett 90, eddig földes utca kap szilárd burkolatot. Részletezte: a 63-ból tavaly 34 helyszínen végeztek a felújítással – ilyen volt a Munkácsy utca vagy a Dózsa György út –, idén a további 29 is sorra kerül; a 90, eddig földes utca közül az előző évben 46 helyen elindult a munka, ebben az esztendőben a többi 44 is megépül.

Szarvas Péter és Herczeg Tamás a Kórház és Dedinszky utcák kereszteződésében beszélt az út- és járdafejlesztés jelentőségéről /Fotó: B. Á./

Emlékeztetett, hogy az útfejlesztésre 7 milliárd forintot, a járdafejlesztésre pedig 2,3 milliárd forintot kapott a kormánytól az önkormányzat. Hangsúlyozta: ha nem jutott volna a város a 9,3 milliárd forintos támogatáshoz, akkor a beruházást saját erőből csak harminc év alatt tudta volna megvalósítani Békéscsaba, ugyanis évente 200-300 millió forintot tudnak ilyen célokra szánni.

– A kormányzati segítséggel tehát 30 évet lépett előre a város – összegezte Szarvas Péter polgármester, aki szerint az önkormányzat és a kormányzat összefogásához, együttműködéséhez szükség volt Herczeg Tamás országgyűlési képviselő közvetítő szerepére is. Úgy véli, a békéscsabaiak értékelik a beruházást, a porral és zajjal járó munkálatok idejére türelmet kért a helyiektől. Hogy mi alapján dőlt el, hogy mely utcákat érinti a járda- és útfejlesztés, elmondta: elsőbbséget élveztek azok a helyszínek, amelyek az építésre vagy a felújításra vonatkozóan rendelkeztek kész tervekkel. Emellett kikérték az önkormányzati képviselők véleményét is a kérdésben.