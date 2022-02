„A csütörtöki közgyűlésen is, majd az azt követő napon, pénteken is már beszéltünk a Városházán arról, hogy Békéscsaba miképpen tud segítséget nyújtani ebben a háborús helyzetben” – áll a bejegyzésben.

„Ungvár a testvérvárosunk, alapvető emberi kötelességünk a szolidaritásunk kifejezése mellett, hogy közvetlen segítséget ajánljon fel az Önkormányzat.

Felvesszük a kapcsolatot testvérvárosunk polgármesterével és konkrét javaslatokat teszünk a segítségnyújtásra. Pénzbeni és természetbeni adományt tudunk nyújtani, menekültek számára, illetve a lakhatásban tudunk segíteni.

Mindannyian reménykedünk abban, hogy a harcok hamar végetérnek és az élet visszatér a békés, régi kerékvágásba, Ukrajnában! NO WAR !NO WAR !NO WAR !” – írja Szarvas Péter.