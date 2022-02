Hozzátette, folytatódnak a mezőgazdasági, a szociális és a helyi sajátosságokra épülő projektekben is azok az elemek, amelyekkel értéket teremtenek: a település rendben tartásától a tésztagyártáson keresztül egészen a kosárfonásig. Elmondta: a Dózsa utcában megkapott egy telket az önkormányzat, azt rendbe teszik, hogy ott egy kertészeti központot alakítsanak ki. Mutatta, hogy a Dózsa, a Rákóczi és az Arany János utcák által határolt területen 60 szilvafát, más területeken pedig 30 almafát ültettek nemrég, ezeket is gondozzák a közfoglalkoztatottak. Emellett 250 díszfát tettek ki: a Váradi utca faluba bevezető szakaszán pótolták a hiányzó nyárfákat, a végén pedig vérszilvákat telepítettek. Hangsúlyozta, igyekeztek ilyen módon is szépíteni a falut.