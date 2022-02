A rendezvény teljes bevétele a Békéscsabai Mentőalapítványt támogatta. Az eseményen Herczeg Tamás országgyűlési képviselő a mentőszolgálat munkatársai által ellátott feladatok fontosságát ecsetelte. A politikus úgy fogalmazott, akkor, amikor a reményről beszélünk a mindennapi hősök, a mentősök is eszünkbe kell, hogy jussanak. Akikre szavai szerint, nemcsak május 10-én, a mentők napján kell gondolni, hanem minden nap, sőt minden órában. – Ők a mindennapok hősei, akik amilyen odaadóan dolgoznak az életünkért, épp olyan jó csapatemberek is – emelte ki. A támogatóknak Csendes Csaba, a Békéscsabai Mentőállomás vezetője, a Békéscsabai Mentőalapítvány kuratóriumának elnöke mondott köszönetet, aki a szervezetről, annak munkájáról is szót ejtett. Mint kifejtette, az alapítvány a magánszemélyek felajánlásából, a befizetett adó egy százalékából tartja fent magát.