A Vitaakadémia az MCC különálló szervezeti egységeként jött létre 2019-ben azzal a céllal, hogy Kárpát-medence magyarlakta területein, az általános iskolások, középiskolások, egyetemisták, főiskolások, illetve a többi korosztály tagjai körében egyaránt népszerűsítse a racionális vitakultúrát – mondta el hírportálunknak Barbarics Péter. Az MCC Vitaakadémiájának operatív vezetője kiemelte, a magánéleti szócsatáktól a bírósági tárgyalásokig életünket átszövik a különböző vitázási formák. A racionális vitázás során az érveken van a hangsúly, legjellemzőbb módon egy-egy különböző formátumú tételmondat jelenti a kiinduló pontot, ami mellett, vagy éppen az ellen kell érvelni olyan módon, hogy a közönséget, illetve a bírói panelt meggyőzzék. A szakember szólt arról, hogy mindez már csak azért is különleges kihívás, mert gyakran olyan dolog mellett kell kiállnia valakinek, amivel nem ért egyet, ahogy fordított esetben megtörténik, hogy valakinek az ellen kell érvelnie, amivel magánemberként azonosul.

Fotó: Bencsik Ádám

– Ez egy agytorna vagy agysport, amelynek során a gondolkodást alaposan át kell állítani – tette hozzá Barbarics Péter, aki Márkus Jáfettel és Lajos Jonatánnal érkezett pénteken Békéscsabára, és tartotta meg a tréningeket a fiataloknak. A diákoknak egyebek mellett az egyik közösségi platformon, a TikTokon való résztvétel mellett és azzal szemben kellett indokokat felsorakoztatniuk. S bár volt olyan diák, akik először vett részt ilyen kihíváson, a fiatalok remekül helytálltak. A csapatok érveket sorakoztattak fel, amelyeket egy papírlapra írtak fel, kérdéseket tettek fel, válaszokat adtak, cáfoltak a pénteki kiscsoportos foglalkozásokon.

Erős érvek, érzelmek kikapcsolva

Barbarics Péter kérdésünkre elmondta, ezt a fajta vitakultúrát nem csak szervezett keretek között, hanem a hétköznapokon, beszélgetéseken, interjúkon, a nyilvánosság előtt, akár televíziós vagy rádiós szerepléseken is tudják majd kamatoztatni a fiatalok. A szakember kifejtette, vitakultúra volt is és van is Magyarországon, ugyanakkor még van hova fejlődni. Az MCC szakemberei által bemutatott vitakultúra ugyanakkor még eléggé gyerekcipőben jár, ezért is népszerűsítik Kárpát-medence magyarlakta területein. Az operatív vezető hangsúlyozta, fontos, hogy az érvek erős alapokon álljanak, az érzelmeket próbálják félrerakni és lényeges, hogy vannak eszközök, amelyek nem bevethetők, ilyen például a személyeskedés.