Sajtótájékoztató előzte meg a fórumot, ahol dr. Kulcsár László, a NAK Békés Megyei Szervezetének elnöke kiemelte, az elmúlt időszak járvány okozta nehézségei ellenére sem kell a magyar gazdáknak szégyenkezniük, a nehézségeken úrrá lettek, s azóta képesek voltak nyereséget realizálni. A megyei agrárkamara is tette a dolgát, létrehozott agrárgazdasági ügyintéző munkacsoportot, kezelik, megoldják a termelői, vagy piaci nehézségeket. Erdős Norbert, az Agrárminisztérium élelmiszerlánc-felügyeletért felelős államtitkára három témát jelölt meg beszámolójaként: a mézjelentés kapcsán pozitív fejleményekről számolt be. Örömét fejezte ki, hogy a kistermelői rendelet hatályba lépett és már nem 40 kilométeres határon belül árulhatják portékáikat a termelők. A közétkeztetést érintő rendelet módosításáról elmondta, az ételek alapanyagainak 60 százaléka magyar termék kell, hogy legyen, jövőre ez felemelkedik 80 százalékra. A magyar gazdák érdekét jeleníti ez meg. Kiemelte: naponta majd’ 2 millióan vesznek részt a közétkeztetésben – nem mindegy, milyen minőség kerül az asztalukra.

Erdős Norbert, dr. Kulcsár László, Jakab István és Dr. Viski József /Fotók: Imre György/

Dr. Viski József, az Agrárminisztérium vidékfejlesztési programok végrehajtásáért felelős helyettes államtitkára arra emlékeztetett, hogy a 2014/2020-as időszakra Magyarország 1400 milliárd forint forrást kapott az EU-tól, amit kiegészítettek nemzeti társfinanszírozással.

– A közös agrárpolitikában átmeneti évek vannak, ez azt jelenti, hogy Magyarországon 2021 és 2022 a már említett időszakhoz igazodik. Ez előny, mert a már megismert szabályozási rendszerben történik a támogatások folyósítása. Ráadásul született olyan döntés, hogy 80 százalékra emelkedett a nemzeti társfinanszírozás a korábbi 17-ről a magyar kormány döntésének köszönhetően. Így kiemelt méretű forrásokban részesül a magyar vidék. E két évet tekintve 1500 milliárd forint folyósításáról dönthetünk. Új pályázatokkal is előjöttünk a mezőgazdasági és élelmiszeripari vállalkozások számára.

Dávid Zoltán

Megítélt támogatásokból Békés megyébe 132 milliárd eljutott, ebből 85 milliárd az új beruházás-támogatás. Mi a felét adjuk a beruházásokhoz, tehát valójában Békés megyében 170 milliárd forint értékben valósulnak meg ezek. A vidékfejlesztési program eddig megjelent 100 felhívásának mindegyikéből részesültek itteni gazdálkodók. Ezen a fórumon ezek részleteit, a folyamatban lévő pályázatainkat szeretném ismertetni – mondta a sajtótájékoztatón dr. Viski József, illetve arról adott tájékoztatást, mi vár a gazdákra a következő években; milyen szempontok szerint szeretnék a megemelt támogatási összeget elkölteni. Amellett, hogy a gazdálkodóknak tudnak forrásokat biztosítani, a vidéki, térségi önkormányzatok is tudnak vidékfejlesztési támogatásokat igényelni. Ezt megtették, Békés megyében 78 nyertes pályázat van. Több mint 7 milliárd forint érkezett így a megyébe.

Közösen, a gazdákkal tervezik a jövőt

Ez a találkozó a gazdákkal kicsit a jövőtervezés is – ezt Jakab István, az Országgyűlés alelnöke mondta. A közös agrárpolitikáról, a nemzeti agrárstratégiáról, a döntési mechanizmusokról, a változásokról beszélt. – A kamara vezetőivel, a falugazdászokkal, a gazdálkodók részvételével arról beszéljünk, mire kell felkészülnünk a következő időszakban. A két év átmenet azt jelenti, a régi rendszer szerint, de már az új büdzséből működik az uniós támogatási rendszer. A magyar kormány időben érzékelte, és előrehozta a nemzeti társfinanszírozás összegének megemelését. Így áll rendelkezésre a többletforrás – hangsúlyozta Jakab István, hozzátéve, hogy most arra kell felkészülni igazán, miként lehet az uniós büdzsében lévő források utolsó centjét is hasznosítani.