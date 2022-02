A Dévaványai-Ecsegi pusztákon nagyon intenzívvé vált a bíbicek beözönlése. A napokban közel ezres létszámuk jelent meg a térségben, ami nagyon ritka egyedszám errefelé. Több százas csapatokban mozognak a seregélyek, s láttunk mezei pacsirtákat is. A napokban felbukkantak az aranylilék első hírnökei. Egyre változatosabb a különböző récefajok palettája: a tőkés récék mellett csörgő, fütyülő, kanalas és nyílfarkú récék is láthatóak. A kisebb vizeken megjelenő récecsapatok általában csak néhány tíz, maximum 100 egyedből állnak. A jó idő hatására egyre gyakrabban látunk a magasban vonuló, kisebb darucsapatokat, melyek a Hortobágy irányába tartanak. Növekszik a dankasirályok száma, de többségük még nem öltötte fel nászruháját. Tart még a fenyőrigók vonulása. A nyári ludak nálunk költő példányai már párokba álltak és a költőhelyek közelében mozognak. A tojásrakást az időjárástól függően, március közepe táján kezdik meg. Alkalmanként 2-3 ezer vadlúd (főként nagy lilik) is felbukkan a térségben. Ha a reggeli órákban szépen süt a nap, akkor a cinegék és a sordélyok hangját is meghallhatjuk – írja a kmnp.hu.

A Csanádi pusztákon is tapasztalható az élénkülő madármozgás. A Montág-puszta nyugati részén elterülő Nagy-Zsombékon már háromezerre emelkedett a vadludak száma, s a nagy lilikek között egy kis liliket is felfedeztek. Legalább 800 aranylile és 400-500 bíbic mozog a területen. A récék között most már a nyílfarkú és a fütyülő récék vannak többségben. Időnként mezei pacsirták is szem elé kerülnek.

A kardoskúti Fehér-tó térségében a partimadarak közül a bíbicek jelentek meg elsőként, február elején. Őket követték a nagy pólingok, az aranylilék és a pajzsoscankók. A Csomorkány környéki területeken jelenleg mintegy 3 ezer bíbic tartózkodik. Az aranylilék egyedszáma elérte a kétszázat, ők döntően a bíbicek csapataiban vegyülnek el. Nagy pólingból és pajzsoscankóból egyelőre csak néhány példány bukkant fel. Emelkedik a fütyülő és a csörgő récék száma, előbbiből 130, utóbbiból 190 volt eddig a legtöbb. A Fehér-tó vízborítottsága most mintegy 75 százalékos. Naponta látunk vonuló darucsapatokat, melyek gyakran meg is állnak a területen. Február 20-án 1900 darut számoltunk a tavon és környékén. A nagy lilikek száma 1400 körül mozog. Kardoskút térségében már Zsuzsanna nap előtt megszólaltak a pacsirták, s rendszeresen dalolnak a sordélyok is.