Az iskola épületében vadonatúj parkettát kapott nyolc tanterem, valamint az igazgatói, a nevelői és az iskolatitkári szoba, felújították az épületen belüli vizesblokkokat, cserélték a belső nyílászárókat, továbbá az egész belső részt kifestették. Emellett a Petőfi utcai tornaszoba küzdőterébe korszerű sportpadló került, és megújultak az öltözők a vizesblokkokkal együtt. Eszközöket is vásároltak, így trambulint, labdákat, mászó- és ugróköteleket, tornaszőnyegeket. A beruházásra a Gyulai Tankerületi Központ a Magyar Falu Program keretében beadott két, sikeres pályázata révén 31 millió és 15,5 millió forintot nyert el, továbbá saját költségvetéséből 3,1 millió forintot biztosított.– Az utaknak értelmük van, azok elvisznek valahova, és minden út egy közös célba vezet – mondta Márai Sándort idézve Teleki-Szávai Krisztina tankerületi igazgató. Kiemelte, az iskolaépület és a tornaszoba fejlesztésével a közös cél az volt, hogy a mezőgyáni gyerekeknek, valamint a magas szakmai színvonalon, elkötelezett, tudásuk legjavát adó pedagógusoknak, szakembereknek megfelelő, korszerű körülményeket teremtsenek. Emlékeztetett: korábban pályázati és saját forrásból komoly digitális eszközök, laptopok, tabletek, robotok, drónok érkeztek az intézménybe. Hangsúlyozta, egy jó iskolát egyaránt jellemez az állandóság és a változás: hiszen szakadatlanul fontos, hogy igazságos és esélyt teremtő legyen, viszont nem nélkülözheti a megújulást. Aláhúzta: a modern környezet, a korszerű infrastruktúra csak egy keret, azt meg kell tölteni tartalommal, módszerrel, így lesz az épületből iskola. Dani Attila polgármester hangsúlyozta, még évekkel ezelőtt is csak álom volt egy ilyen fejlesztés, sokak tenni akarására és számos akadály leküzdésére volt szükség ahhoz, hogy a beruházás megvalósulhasson. Kiemelte, ha egy adott településen nincs óvoda és iskola, akkor megpecsételődik a sorsa, ezért fontos, hogy időt, energiát és forrást fektettek az intézmény fejlesztésébe. Dicsérte az iskolai közösséget, amely értéket teremt a faluban. – Az intézmény történetének eddigi legnagyobb fejlesztése valósult meg – mondta Daniné Jámbor Erzsébet igazgató. Hozzátette, az önkormányzat sokat segített a beruházás idején a pakolásban, a raktározásban, de mások is segítették a fejlesztést. Kiemelte: a fejlesztés sokat javított a mindennapi munkakörülményeken, egészségesebb környezetben nevelkedhetnek, tanulhatnak, sportolhatnak a gyerekek, a modern sportpadlóval a tornaszoba városi szintre lépett.

Dr. Kovács József országgyűlési képviselő

Ötvenmillió forintból fejlesztettek

Örömtelinek nevezte dr. Kovács József országgyűlési képviselő, hogy 50 millió forintot fordíthattak a Mezőgyáni Általános Iskola fejlesztésére, ahol jelenleg 63 diák tanul. Hozzátette, itt nem szabad megállni, energetikai fejlesztésre is szüksége lenne az intézménynek. A politikus szintén hangsúlyozta, mennyire fontos egy-egy falu életében az iskola. A korszerű körülmények pedig esélyt teremtenek: bárki bárhova születik, ha vannak vágyai, akkor azokat elérheti. Úgy véli, Mezőgyán rendelkezik jövőképpel, a település folyamatosan fejlődik.