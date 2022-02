Földet hagyott a reformátusokra

Kiss Irén nyolcvan évvel ezelőtt, 1942. február 24-én hunyt el, a Nemzeti Színház saját halottjának tekintette. Sírhelye díszsírhely – amelyet a főváros biztosított számára – a Kerepesi, azaz a mai Fiumei úti temetőben található; édesanyja, Csécsy-Nagy Mária és húga, Kiss Izabella szintén ott nyugszik. Érdekesség, hogy egyikük esetében sem tüntették fel, hogy mikor születtek, csak azt, hogy mikor vesztették életüket. A sírhely a Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság döntése nyomán a nemzeti sírkert része – ismertette Szoboszlai Zoltán. A helytörténeti kutató elmondta: a színésznő a végrendeletében gondolt szülőfalujára, Ugrára, és negyven hold földet hagyott a helyi református egyházközségre – igaz, az is óriási érték, hogy hatalmas ruhatárral, 38 pár fűzős cipővel is rendelkezett. A föld jelentős részét a Rákosi-korszakban államosították, abból csak egy hektár maradt meg, amely most is az egyházközség tulajdonában van a Teleki-szőlőskertnél. A korábban elvett részeket később sem kapták vissza a reformátusok.