– Azért mentem az orvosi egyetemre, hogy bőrgyógyász legyek, a kezdetektől ez volt a cél. A bőrünk a legnagyobb szervünk, ezzel érintkezünk a külvilággal. Fontos, hogy ez a szervünk egészséges legyen, az erről való gondoskodás egy életre szól – fogalmazott a doktornő. Dr. Ágoston Dóra 1988-ban született Kiskunfélegyházán, általános iskolai és gimnáziumi tanulmányait is szülővárosában végezte. Innen Erdélybe vitte az útja, a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemre nyert felvételt, 2012-ben itt diplomázott általános orvosként. A diploma megszerzése után rezidenséveit a Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ Bőrgyógyászati és Allergológiai Klinikáján töltötte. Miután 2021 végén megszerezte bőrgyógyászszakvizsgáját, Orosházán vállalt munkát, ahol a Könd utcai szakrendelő bőrgyógyászatán dr. Bónis Bélával rendel közösen. Hétfőn, szerdán és pénteken várja betegeit Orosházán, a többi napon Szegeden. – Azzal, hogy a szegedi klinikán is dolgozok, a régióból bekerülő összetettebb esetek ellátásában is részt veszek, így nagyobb szakmai tapasztalatot szerzek – tette hozzá. A fiatal szakember a szegedi klinikán az orvosi gyakorlat megszerzése mellett több kutatásban is részt vett, amit kiemelt nemzetközi szaklapban is publikáltak. Ezek általános témája a bőrrák megelőzése, az elváltozások időbeli felismerése. Dr. Ágoston Dóra a gyógyítás mellett a doktori tudományos fokozat, azaz a PhD megszerzésén is dolgozik az SZTE Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Kar Doktori Iskolájában. Kutatási területe a dermatoonkológiában használt innovatív kezelési eljárások a kalcium elektroporáció és daylight fotodinámiás terápia.

Fontos gondoskodni a megfelelő fényvédelemről

A bőrgyógyász hangsúlyozta, különösen a napfényes Dél-Alföld régióban, de világszerte is probléma a napsugárzás következtében megjelenő hámeredetű bőrtumorok, festéksejtes bőrrákok gyakorisága. – Fontos, hogy mindenki a bőrtípusának megfelelően gondoskodjon a fényvédelemről megfelelő ruházattal vagy fényvédő krémmel, és kerülje a fokozott napfényt a déli órákban. A gyermekkori napégés elkerülése is nagyon fontos – fogalmazott a doktornő, aki maga is két kisgyermek anyukája. A bőrgyógyász hangsúlyozza, ne csak akkor menjünk orvoshoz, ha már betegek vagyunk. – Az anyajegyszűrés évente ajánlott, egy korai diagnózissal, felismeréssel megelőzhetjük a későbbi szövődmények kialakulását – teszi hozzá.