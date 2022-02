– Mivel foglalkozik egy üvegtechnikus?

– A szegedi klinikának készítettem pipettákat, lombikokat, azaz ipari termékeket. Nem kell nagy tételekre gondolni, tehát kézműves szinten folyt a munka. Édesapám vezető beosztásban volt Szegeden, az egyetemen, és egyszer levitt az üvegtechnikára. Beleszerettem. Azt mondtam, hogy üvegtechnikus leszek, és az is lettem, üvegműves szerepelt a papíromon. Gáz és oxigén kell hozzá, no meg egy kis kézügyesség. Máig vannak azokból a karácsonyfadíszekből, amiket ott készítettem. Miközben dolgoztam, a volt gimnáziumi osztálytársaim, akikkel a bulikban találkoztam, egyetemre jártak. És úgy voltam vele, hogy ha ők el tudják végezni, akkor én is.

– Hogyan került Kötegyánba?

– Édesapám azt szerette volna, hogy sebész legyek, mert könnyű a kezem. De az én világom a jövés-menés, az emberekkel való találkozás, a beszélgetés. Nem bírtam volna napi nyolc-tíz órát a műtőben állni és végig a négy fal között tölteni. Körzeti orvosnak pályáztam Békés megyébe, azon belül is Kötegyánba, mert azt mondták, ez a világ közepe. 1979 novemberében neveztek ki, de bevonultam katonának. Polgári szolgálatra visszavezényeltek, így 1980. február 8-án, tehát 42 éve írtam meg itt az első receptemet. Azóta vagyok itt.

– Megtartotta azt a cikket, ami akkor készült, amikor ide került. Milyen célokat fogalmazott meg, azok pedig miként teljesültek?

– Szerettem volna, hogy be- és elfogadjanak. A családom egyben tartása is sikerült, meg vagyok elégedve a gyermekeimmel, az unokámmal meg főleg. Ma már tősgyökeres kötegyáninak mondanak, sok esetben jobban ismerem a falut, mint azok, akik ideszülettek. Több generáció szaladt át a kezem alatt. Elfogadtak, amit abból érzek, hogy ha el is költöznek a páciensek például Gyulára vagy Békéscsabára, megkérdezik, maradhatnak-e nálam. Ha betegek lesznek, inkább eljönnek hozzám. Ez mutat valamit. Anno egy régi rendelőbe kerültem, itt volt a szolgálati lakás is, amiből csináltunk egy egészségügyi komplexumot, így ma már itt van a védőnő és a fogorvos is, és kulturált körülmények között fogadhatjuk a betegeket. Volt egy olyan elképzelésem, hogy pár év után visszatérek Szeged környékére, de az emberek szeretete miatt maradtam. Nem bántam meg.

– Vannak emlékezetes esetek?

– Regényt lehetne belőlük írni. Régen Méhkeréken – ahol máig helyettesítek, ha szükséges – volt kézi gyógyszertár. Bejött egy néni, hogy neki bánatcsepp kell. Mi a bánat az? Nem tudtam. Kinyitottam a szekrényt, és kértem, hogy mutassa meg. Nyugtatóra gondolt. Aztán egyszer egy másik néni kérte, hogy írjak fel neki „kurvamint”, ő pedig a Quarelint nevezte át. Egyébként vallom, hogy sokszor többet ér egy jó szó, egy kis beszélgetés a páciensekkel, mint egy doboz gyógyszer.

– Hetven felett jár, elmehetett volna nyugdíjba. Mi tartja a mai napig a pályán?

– Amíg az egészségem bírja, addig csinálom. És nem is tudnék otthon ülni. Ha már négy napot otthon kell lennem, indulok a faluban valamerre, hogy mozogjak.