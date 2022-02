– Fontosnak tartjuk, hogy értékeinket megőrizzük az utókor számára, ezért is döntöttünk úgy, hogy pályázati források segítségével előkészítjük a különleges épület rekonstrukcióját – fogalmazott a polgármester. Mint azt Kálmán Tibor mondta, a városképi szempontból is jelentős épületre a Népi Építészeti Program keretében elnyert egymillió forintos forrásból megvalósíthatják a felújítási munkálatok szakmai előkészítését, tervezését, és többek között az építéstörténeti dokumentációt is. A programot megvalósító Teleki László Alapítvánnyal együttműködve a tervezést követően céljuk a hangulatában is páratlan lakóház teljes rekonstrukciója.