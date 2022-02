Harminc évvel ezelőtt létrejött egy olyan szervezet Mezőberényben, amelynek fontos célja volt, hogy tagjai megtartsák identitásukat – fogalmazott köszöntőjében Siklósi István, a város polgármestere. Mint mondta, az erdélyi kör tagjai otthonra leltek a városban, de őrzik szülőföldjük értékeit és szeretetét. Hangsúlyozta, nagyon fontosnak tartja a szervezet tevékenységét a város szempontjából is, hiszen olyan közösséget kovácsoltak, amibe a tősgyökeres mezőberényieket és természetesen az Erdélyből érkezőket egyaránt bevonták. – Harminc év óriási idő, három évtizedet végig dolgozni hatalmas dolog – folytatta a gondolatot, majd beszéde végén emléklapot adott át Kajlik Péternek, a Mezőberényi Erdélyi Kör elnökének munkájuk elismeréseként.

Siklósi István emléklappal köszöntötte Kajlik Pétert

Dr. Szekeres Sándor, az Erdélyi Körök Országos Szövetségének (EKOSZ) elnöke elmondta, az EKOSZ annak idején Győrben jött létre. Mint felidézte, volt olyan, hogy huszonöt egyesületük is működött, ma tizennégy ilyen szervezet tevékenykedik az országban. Hangsúlyozta, hisz abban, hogy az erdélyiség még sokáig ott lesz az emberek lelkében Magyarországon is. Kajlik Péter, a Mezőberényi Erdélyi Kör elnöke beszédében kiemelte, 30 év a történelemben viszonylag rövid, de egyesületi szinten számottevő időszak, ami alatt sok minden történhet. – S történt is: segítettük új tagjainkat a beilleszkedésben, aktívan részt vettünk városunk kulturális életében. Tárlatokat, szavalóesteket, író-olvasó találkozókat, színházi előadásokat szerveztünk – sorolta az egyesületi vezető. Részt vettünk az EKOSZ rendezvényein, segítettük az otthon maradottakat. Fesztiválokon, ünnepeken erdélyi ételeket sütöttünk-főztünk. Kitért arra, hogy a járványhelyzet kivételével évtizedek óta szervezik hagyományos farsangi báljukat, ami minden alkalommal nagy érdeklődésnek örvend köszönhetően a Kolozsvári Magyar Opera fellépő művészeinek is. Szólt arról, hogy vendégül láttak erdélyi fiatalokat, és támogatták berényi fiatalok Erdélybe utazását. Székelykaput és kopjafát állítottak a városi ligetben. – Ma is nosztalgiával gondolok vissza a kezdetekre, a ’90-es évek elejére, amikor fiatalon, tervekkel felvértezve érkeztünk Mezőberénybe, egy új, szabad élet reményében. Olyan városba, ahol a lakosság befogadott, és támogatott bennünket – hangsúlyozta. Közös a múltunk, talán ezért is érezhetjük otthonunknak Mezőberényt. Egy a történelmünk, a kultúránk és keresztény értékrendből fakadóan a jövőnk is. A Kárpátok közeléből érkezve, megszerettük az „alföldi rónaságot”, ahogy Petőfi említi versében. Mert ez a hely több mint 30 éve otthonunk, a maga szépségeivel, a gazdag termőföldekkel, vadállománnyal, a lassú folyókkal, gyógyfürdőkkel, nosztalgiát idéző vidékkel és rendezett városokkal. Sorstársaimmal mi nem a nyugati, a messzi Óperencián is túli világot választottuk, hanem közös hazánkat, a Kárpát-medencét! Fontos számunkra hitünk, gyökereinket soha nem feledjük.

Kajlik Péter Böjte Csaba gondolatait idézte: Legyél azzá, amiért születtél, merd vállalni önmagad, és boldog leszel!Az eseményen Siklósi István, dr. Szekeres Sándor és Kajlik Péter is megemlékezett a közelmúltban elhunyt, szintén erdélyi kötődésű, a szervezetben is fontos szerepet betöltött Fejér Sándor mezőberényi evangélikus lelkészről, akit szombaton helyeztek örök nyugalomra. A programon fellépett Feyér Zita énekesnő, Fejér Sándor lánya, a Berény Táncegyüttes, a Kolozsvári Magyar Opera művészei, valamint Sztojka Tibor és zenekara.

Feyér Zita nagyszerű műsort adott

Emléktáblát avattak a kulturális központban

A rendezvényen emléktáblát avattak a Mezőberényi Erdélyi Kör és a 30. évforduló tiszteletére. Dankó Béla országgyűlési képviselő beszédében elmondta, a nemzetpolitika a 2000-es évek elején óriási mélységből indult. Kitért arra, hogy az elmúlt években milyen lépések történtek a nemzetegyesítés érdekében, és külön kiemelte a kettős állampolgárságról szóló törvény elfogadását, amivel ha részben is, de sikerült helyrehozni a baloldal 2004-es nemzetárulását. Dankó Béla kifejtette, a kormányzati támogatással, iskolákon keresztül a határon túlra eljutó fiatalok átélhetik, átélhették, hogy magyar és magyar él a határ két oldalán, és tovább vihetik az erdélyiséget. Nagyon fontosnak nevezte, hogy a Mezőberényi Erdélyi Kör tagjainak mindennapokban elvégzett munkája és a rendezvényeik is emlékeztetnek minket minderre.