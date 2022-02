– Több fejlesztési forrás érkezhet Békés megyébe a TOP Plusz kapcsán, mint az előző ciklust meghatározó TOP esetében?

– 2014-ben Békés megye számára 58 milliárd forintos keretet határoztak meg, emellett Békéscsabának 15 milliárd forintosat, ez összesen 73 milliárd forint. Ehhez képest most 86,4 milliárd forint áll a megye – ezúttal Békéscsabával együtt – rendelkezésére. Most is azt az elvet követték, mint az előző ciklusban, hogy a kelet-magyarországi megyék több forrással gazdálkodhatnak, mint a fejlettebb Nyugat-Dunántúl régió vagy Pest megye. De az előző ciklusban is az eredeti előirányzathoz képest jelentősen több forrás érkezett Békés megyébe, és bízom benne, hogy ez majd 2026-ban vagy 2027-ben, a mostani időszak zárásakor is elmondható lesz. Az első megyék között fogadtuk el az integrált területi programot, ami lényegében a TOP Plusz forgatókönyve, így az első megyék között vagyunk, ahol pályázatokat is lehetett kiírni, és négy felhívás esetében be is lehetett azokat nyújtani. Ezek a közutak korszerűsítését, az energetikai fejlesztéseket, az óvodák és bölcsődék fejlesztését teszik lehetővé, valamint élhető települések címmel egy komplex pályázati lehetőség nyílt, amely tartalmazhat belvízelvezetést, kerékpárút-fejlesztést, térfigyelőkamerarendszer-ki­építést. Járási lehatárolásokról szintén döntöttünk, ami azt jelenti, hogy minden járás rendelkezik saját fejlesztési kerettel a lakosság számával arányosan, kivéve a Sarkadi és a Mezőkovácsházai esetében, ahol plusz 20 százalékos eltérítésről született határozat. Azaz megyei szinten ugyancsak megjelenik az, ami országosan, alkalmazzuk a két komplex programmal fejlesztendő járás esetében mi is a felzárkóztatás, a területi kiegyenlítődés elvét.