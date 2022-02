– Az előző év jobb volt a civil szervezetek számára, mint a 2020-as, és remélem, hogy az idei még a tavalyinál is jobb lesz – mondta Herczeg Tamás, utalva arra, hogy a koronavírus-járvány miatt az egyesületek, alapítványok rendezvényei is olykor elmaradtak vagy csak szűkített formában valósultak meg. Beszélt érdekes közösségekről – például az orosházi káromkodásellenes egyletről vagy a gyulai kiházasítási egyletről, amelynek lényege volt, hogy férjet találhassanak a 2 és 17 év közötti lányoknak –, illetve arról, hogy a csabai Casino 1842-es alapító okiratába is belefoglalták, hogy az olvasás és az eszmecsere mellett fontosak a kedélyjavító programok. Az országgyűlési képviselő kiemelte, milyen fontos értéket jelent egy közösség tagjának lenni. Elmondta, hagyományteremtő szándékkal Közösség-díjat alapított a választókerületének településein működő civil szervezetek, közösségek tevékenységének elismerésére, és ezt idén is meghirdette, most lehet papír alapon és online szavazni.

– Komoly, több mint két évtizedes hagyományokra tekint vissza a civil bál – mondta Gólya Pál, a Civil Szervezetek Szövetségének elnöke, hozzátéve, fontosak a hasonló események a közösségi élet tekintetében, hiszen az önfeledt szórakozás mellett a tapasztalatcserére, a kapcsolatok építésére is lehetőséget adnak. Kiemelte, hogy bár ma, az internet világában szélsebesen áramlanak az információk, a személyes találkozások során még gyorsabb az eszmecsere. Viccesen megosztotta, hogy bármilyen szakmai rendezvényt szerveznek, mindig a szünetek a legjobbak, hiszen akkor van mód megbeszélni a részleteket, mások segítségével megoldást találni a problémákra. Elmondta, hogy a koronavírus-járvány természetesen korlátozta a rendezvények számát, úgy véli, az élet nem állhat meg, és annak része a közösségépítés is. A pályázatok terén sincs megállás, a pandémia dacára kapnak támogatást a civil szervezetek, és nemcsak a Nemzeti Együttműködési Alap (NEA), hanem a Falusi és a Városi Civil Alap keretében is. – Sok civil szervezet van Békés megyében, de elsősorban nem a mennyiség a fontos, hanem az, hogy mennyire működnek, és más megyékhez képest a térségben lévő egyesületek, alapítványok aktívabbak. Ez megfigyelhető a benyújtott pályázatok számában és azok eredményességében is – mondta Gólya Pál elnök, hozzátéve, örül, hogy a Civil Szervezetek Szövetsége és a tagszervezetek is sikeresek.

Bemutatják a megye és a város értékeit

Gólya Pál elnök emlékeztetett, hogy a Civil Szervezetek Szövetsége korábban sikeres pályázatot adott be, és egy projekt keretében tíz megyei és békéscsabai értéket mutatnak be. Elmondta, hogy ennek megvalósítása nagyjából félúton jár. Elmondta, hogy ezeket a kuriózumokat főleg kirándulásokon keresztül ismertetik meg, hiszen úgy lehet igazán szólni például a Jókai színházról vagy a Munkácsy Mihály Múzeum gyűjteményéről, és hozzátette, a csabai kolbászról pedig nem beszélni érdemes, azt meg kell kóstolni.