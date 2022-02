A korábbinál is több polgárőr vesz részt a déli határ védelmében - jelentette be az országos rendőrfőkapitány pénteken Mórahalmon. Az MTI tudósítása szerint Balogh János sajtótájékoztatóján úgy fogalmazott, hogy a déli határokon olyan trendforduló után vagyunk, amely nagyon súlyos kimenetelű is lehet, komoly odafigyelést igényel.

Fontos, hogy a lehető legtöbben kivegyék a részüket a határvédelemből, segítsék a hatóságok munkáját.

Vannak olyan részfeladatok, amelyekhez nem kell rendőri végzettség, hatósági beosztás. Túrós András, az Országos Polgárőr Szövetség elnöke A kormány 371 millió forint forrást biztosított a polgárőrök határvédelmi munkájának költségeire. Szombattól a rendőrségi igényeknek megfelelően Békés, Csongrád-Csanád, Bács-Kiskun és Baranya megyében a határ menti egyesületek megduplázzák a szolgálatokat.

Naponta 82 polgárőr vesz részt a határvédelemben, elsősorban vasútállomásokat, buszpályaudvarokat, benzinkutakat, autóspihenőket, tanyákat, különböző búvóhelyeket ellenőriznek.

Második lépésben a megyék más településeiről érkeznek önként vállalt vezényléssel polgárőrök a határra, majd szükség esetén az ország más megyéjéből is részt vesznek a határvédelemben az egyesületek tagjai.

Gyarmati Sándor, a Békés Megyei Polgárőrök Szövetségének elnöke lapunknak elmondta, Battonyától Körösnagyharsányig már szombattól megerősített szolgálatot látnak el a határmenti polgárőr egyesületek tagjai a megyében. A polgárőrök a határrendészekkel közösen járőröznek majd a területen. Gyarmati Sándor kérdésünkre hozzátette, amint szükség lesz rá, a nem határmenti településekről is bekapcsolódnak polgárőrök a határok védelmébe. Már ezzel a kérdéssel kapcsolatban is megkezdték az egyeztetéseket, hogy amint a helyzet úgy kívánja, azonnal lépni tudjanak.