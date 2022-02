Babák Mihály elsőként a leendő Honvédelmi Sportközpontról számolt be, amely a Honvédelmi Minisztérium beruházása. Kifejtette, a projekt teljes lebonyolítását a Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. (BMSK) végzi. Önkormányzatuk azt vállalta, hogy az építkezéshez szükséges területet ingyenesen állami tulajdonba adja, és a telekhatárig megtervezteti és kiépíti a szükséges közműveket, útcsatlakozást. Utóbbiak megrendelése megtörtént, ahogy a szolgáltatói szerződések aláírása is. Az elektromos áram kábelét már lefektették, a víz bekötése még folyamatban van, a gázszolgáltató pedig a tavalyi év második felében végzett a kivitelezéssel. Hátra van még a szükséges közművek és útcsatlakozás telekhatárig történő kiépítése, és az útépítés. A Szent Klára Gyógyfürdő fejlesztéséről Babák Mihály elárulta, annak előkészítésére a Kisfaludy pályázaton nyertek 125 millió forintot. A vázlattervek elkészültek, amelyeket a képviselő-testület jóváhagyott a megvalósíthatósági tanulmánnyal együtt. Ezután a tervek elkészítésére közbeszerzési eljárást folytattak le, amelynek keretében az Építészeti és Mérnöki Műhely Kft.-t választották ki. A tervkészítés részükről folyamatban van, benyújtási határidejük február 28-a. Mindeközben folyamatosan egyeztetnek a fürdő vezetésével. A projektben szükséges intézkedés még egy közbeszerzési szakértő megbízása, és a feltételes közbeszerzés lefolytatása. Csapadékvíz elvezetését szolgáló csatornahálózat fejlesztésére 2021 januárjában nyújtott be pályázatot Szarvas, mintegy 500 millió forintos TOP-os forrást nyertek a kivitelezésre.