A sajtótúra elsődleges célja az volt, hogy népszerűsítsük a májast, a májas termékcsaládot. A bő egy nap alatt bemutattuk a vendégeknek, hogy a májas nem csak szendvicsek alapanyaga lehet, hanem meleg ételek elkészítéséhez is kiválóan alkalmas – nyilatkozta hírportálunknak Daka Zsolt, a Gyulahús Kft. ügyvezető igazgatója. A szakember elmondta, arra is felhívták a figyelmet, hogy cégük a natúr ízesítésű mellett majorannás, snidlinges, tavaly Érték és Minőség díjat kiérdemelt medvehagymás, szeletelhető sült paprikás, valamint a kolbászfűszeres májast is készít.

– A natúr a legnépszerűbb, de szép mennyiséget adunk el a majorannásból is, a többi termék pedig felfutóban van – tette hozzá Daka Zsolt. A Gyulahús évente 2000 tonnát, vagyis 2 millió kilót értékesít a különböző májasokból.

– Kedvelt kategóriáról van szó, és öröm számunkra, hogy ebben a szegmensben erősödtünk is az elmúlt időszakban – fogalmazott az ügyvezető igazgató, aki kiemelte, feltett szándékuk, hogy további piacokat hódítsanak meg. Tavaly egyébként sikerült valamennyi kiskereskedelmi láncba bekerülniük, így az ország minden pontján ott vannak.