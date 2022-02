Dr. Varga Lajos polgármestertől megtudtuk, eddig Dombegyházon a keletkező kommunális szennyvíz elvezetése nem volt megoldott. A szennyvizet a lakosság zárt és szikkasztó rendszerű szennyvíztárolókban gyűjtötte. A beruházással sokéves álmuk vált valóra. Az előzményekre Erdős Norbert, az Agrárminisztérium élelmiszerlánc-felügyeletért felelős államtitkára világított rá: hiába voltak törekvések, elkészített tervek, Dombegyház lakosságának a száma 1995-re 2000 fő alá csökkent. A megvalósítás meghiúsult. A fordulat 2006 után érkezett: az új képviselő-testület programjában megjelent a szennyvízberuházás, figyelembe véve a környezetvédelmi prioritását, igényét a lehetőségek komplex mérlegelése mellett. A lakosságszám emelkedett. A szikkasztó rendszer idején a szennyvíz 85 százaléka szennyezte a talajt. Ez mostantól a múlt. A legtöbbet amit adhat a lakosságnak ez a projekt, az a tiszta víz, az ökológiai, környezetvédelmi hozadék. Növekszik a település népességmegtartó ereje, növekszik az ingatlanok értéke.

Az államtitkár megemlítette a nitrátrendeletet (a szabályozás a nitrátérzékeny területen gazdálkodókat érinti); Magyarország mezőgazdasági területeinek a 75 százaléka küzd ezzel a problémával. Dombegyház nagy lépést tett a megoldás felé – hangsúlyozta Erdős Norbert.

– Számomra a legfontosabb üzenete a mai napnak: nő a lakosságszám, pályázik az önkormányzat, elindul egy hosszú folyamat, és 100 százalékos finanszírozással, véghez visznek egy majd 3 milliárd forintos projektet, amelyben a támogatás 80 százalékban Európai Unió, 20 százalékban a magyar állam biztosította forrás. Az itt élőknek nem került pénzébe. Óriási teljesítmény – zárta gondolatait az államtitkát.

Takács Árpád kormánymegbízott hangsúlyozta, ez a nap az elmúlt 16 éves munkának az eredménye. A kormány, az önkormányzat, a kivitelezők, valamennyi állami szerv összefogásának a produktuma. Minden tiszteletet megérdemelnek. Az itt élők dolgos, szorgos munkája révén mindig sikerült otthont teremteniük, élni a jelent, építeni a jövőt. Tisztelgünk, mert a legnehezebb időkben a népességét megtartotta a település. Üzenik, ezen a vidéken józan gondolkodású, okos, dolgos emberek élnek és foglalkoznak azzal, hogyan teremtsenek a jövő nemzedékének minőségi életet. Ez a vidék adja Magyarország jövőjét. A magyar kormány értékeli a vidéki embereknek ezt a nagyszerű munkáját. Ebben a projektben is átvállalta a lakosokra jutó önrészt, így nem kellett anyagi erőt vállalni. Hatalmas ez az eredmény. Csaknem 600 rákötés történt már és legyen ez minél több, hiszen a tiszta víz, az ökológia és a környezetvédelmi kérdések fontos szempontok. A termőföldjeinkről van szó, a következő évtizedekben is be kell tölteniük az éléskamra szerepet. Ahol öntöznek, ott víz van, ahol víz van, ott sarjadó élet. A következő 7 éves uniós ciklusban soha nem látott források érkeznek vidékre, mintegy 7 ezer milliárd forint. A magyar kormány pedig soha nem látott módon tesz hozzá több mint 3 ezer milliárd forintot. Mert a vidéken élőkre szükség van, szükség van a népességmegtartó képességre is. Ez Dombegyházon jól látszik – fogalmazott a kormánymegbízott.

Az életminőséget javítja a beruházás

A lakosság nagy türelemmel viselte a beruházást – emlékeztetett dr. Varga Lajos. A polgármester arról a törekvésről is szólt, ami a dombegyházi emberek jövőjének a meghatározója: az egészséges lét alapfeltétele a tiszta levegő (ezért ültettek korábban 137 tölgyfát), az ivóvízkészlet, a talaj, a növényzet jó állapotának a megőrzése. Ezt szolgálja ez a beruházás is.

– A talajnak, amiből élünk, annak gyógyulnia kell. Dombegyház jövőjének, a születendő gyermekeknek ezt jelenti ez a beruházás, ami valóban közös és nagy munka volt – fogalmazott a polgármester, aki köszönetét fejezte ki a támogatásoknak, amelyek által tehermentesítették a lakosságot (ingatlanonként 411 ezer forintot nem kellett befizetniük).