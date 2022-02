– Az elmúlt hetekben viszonylag kevés fogásunk volt, ezért kicsit visszafogottan indultunk a vízre, persze, mint mindig, most is bíztunk a jó pecában, abban, hogy megtörik a jég – mesélte lapunknak Pálfi Zoltán. – Nagyjából délig nem történt semmi, ez a gyönyörű példány volt az első kapás. Nagyon erős hallal akadtam össze, perceken át kellett fárasztani, amíg a csónakba emelhettük. A súlya elérte 7,3 kilót, a színe is különösen szép volt. A hosszát ugyanakkor nem mértük meg, mert szerettük volna minél előbb visszaengedni a folyóba.

Zoli elárulta, hogy aznap még négy süllőt sikerült fogniuk, amelyek közül az egyik súlya meghaladta a két kilót, a többi másfél-másfél kiló körül mozgott.

A horgászok egyébként ezúttal is a gumihalas pergetést alkalmazták, nagy méretű gumihallal horgásztak, s mivel a víz jéghideg volt, ezért nagyjából a meder közepén tették ezt.

Pálfi Zoltánnak egyébként nem ez az első nagyszerű fogása.

A teljesség igénye nélkül korábban harminc kilós harcsát is fogott, illetve például, mint arról lapunkban ugyancsak beszámoltunk, 2020 karácsonyának másnapján körülbelül 125 centis, 13 kilós csukaóriást fogott a Hármas-Körös gyomai szakaszán. Tavaly augusztusban pedig a békési horgász egy teljes hosszábban 91 centiméteres csukát emelhetett a csónakjába a kiváló horgász.