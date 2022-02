Az orvosok leszögezik, az omikron is koronavírus, tehát semmiképp nem szabad félvállról venni. Dr. Stégermájer Györgyi kétegyházi háziorvos, tüdőgyógyász szakorvos elmondta, a legjellemzőbb tünet a torokfájás, torokkaparás, izom-, ízületi fájdalom, vizes orrfolyás, száraz köhögés, nem túl magas láz, hőemelkedés. Szaglásvesztésre a legutóbbi hetekben nem panaszkodtak betegei, légszomj is jóval ritkábban jelentkezett. A saját praxisom omikron-fertőzöttjeinél enyhébb tüneteket figyeltem meg. Az előző hullámhoz képest lényegesen kevesebben is jelentkeztek, csappant a kórházi ellátásra szorulók száma. Kiemelte, az elviselhetőbb panaszok oka vélhetően az, hogy nagy arányban már az oltottak fertőződnek meg, a vírus nekik köszönhetően is szelídült. – Ezzel együtt fontosnak tartom elmondani, az omikron most a gyermekek felé fordul, egyre több a kiskorú fertőzött, zömüknél szintén enyhék a tünetek – tette hozzá dr. Stégermájer Györgyi, aki háziorvosi praxisa mellett már több mint húsz éve tart szakrendelést a mezőkovácsházi tüdőgondozóban, így poszt-Covid kapcsán is rendelkezik tapasztalatokkal. Elmondta, a szindróma a fertőzés után krónikusan fennálló tünetegyüttest jelenti. A vírus sajátossága, hogy több szervet is érinthet, így maradványtünetei is sokfélék. A tüdőgyógyász szakorvos hozzáfűzte, a poszt-Covid általában azokat érinti, akik súlyos, középsúlyos lefolyású megbetegedésen estek át, vagy kritikusabb szövődményük – például tüdőembóliájuk – volt. A legáltalánosabbak a légzőszervi és a kardiológiai maradványtünetek.Sokan három hónapig is száraz köhögéssel bajlódnak, de tudni kell, hogy maga a ­regenerálódási idő is körülbelül ennyi időbe telik. Ennek letelte után beszélhetünk tényleges poszt-Covid-szindrómáról. Ha a maradványtünet makacs, akkor általában krónikus betegséget hagyott maga után a Covid; hogy pontosan milyet, attól is függ, mi dominált a fertőzés aktív szakaszában. Adódhatnak légzőszervi (köhögés, légszomj), kardiológiai (heves szívverés, fáradékonyság, csökkent terhelhetőség), gasztroenterológiai (gyomorpanaszok, reflux), neurológiai (szédülés, fejfájás, memóriazavar), bőrgyógyászati (bőrkiütések), sőt pszichiátriai (szorongás, depresszió, poszttrauma, agresszivitás) problémák is. Dr. Stégermájer Györgyi kiemelte, az ilyen jellegű, elnyúló panaszok esetén a háziorvos mutathat irányt további kivizsgálást javasolva. Egy 55 éves békéscsabai nő egy éve betegedett meg, négy hetet töltött Gyulán a Covid-intenzíven, súlyos tüdőgyulladással. Elmondta, oxigéntámogatást is kapott, meggyó­gyult, ám hazatérte után is feledékenység, fáradékonyság kínozta. Állapota hullámzó volt, olykor egy főzés is rendkívül megerőltette. Egy hónap után kezdett javulni az állapota. Egy 31 éves, emésztőrendszeri alapbetegséggel küzdő gyulai nő szintén sokáig fáradékonynak érezte magát. Légzéskapacitása csökkent, szemgyulladás, árpa kínozta, amit hetekig kezeltek. Visszatérő fejfájást, feledékenységet is tapasztalt a Covid után, utóbbi tartósan fennmaradt. Ismerősei közül sokak életét keseríti hajhullás.

Továbbra is fontos a védekezés

Dr. Stégermájer Györgyi felhívta a figyelmet arra, hogy továbbra is lényeges a fizikai távolságtartás, a maszk helyes viselése, a gyakori kézmosás, a közintézményekben, boltokban kihelyezett kézfertőtlenítők használata, az arc megérintésének kerülése, a sűrű szellőztetés és a koronavírus elleni védőoltás felvétele. A háziorvos kiemelte, jelenleg a tavaszi fáradtság időszakába érünk, amikor kimerülnek a vitamintartalékaink. Érdemes ezeket és az ásványi anyagokat pótolni, de nem szabad adagolásukat túlzásba vinni. Javasolja, mindenki a saját háziorvosával egyeztetve szedje a megfelelő immunerősítőket. A sok gyümölcs, zöldség fogyasztása mellett érdemes figyelni a megfelelő folyadékbevitelre és az életkor, szervezet optimális aktivitására, mozgására.