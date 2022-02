Karakas Anikó polgármester kifejtette, hogy többször is körbejárták a sírkertet, és nemcsak egy 50 méteres részről, hanem egy sokkal hosszabb szakaszról van szó, ahol kerítést kell építeni. A beruházás hamarosan elkezdődhet, a szükséges drót és oszlopok egy részét immár be is szerezték. Gyulai András, a városüzemeltetési iroda vezetője elmondta: mivel akadnak más feladatok is a városban, vélhetően több év alatt tudják csak teljesen körbekeríteni a temetőt.