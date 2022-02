Visszatekintő 2 órája

Kilenc évtizede állja a sarat a gerendási betonút

Kedden volt 90 esztendeje, hogy 1932. február 15-én hivatalosan is átadták a gerendási betonutat, legalábbis az akkori jegyző az aznap tartott testületi ülésen jelentette be a tényt:„a betonút építése befejeződött”. Ennek ellenére az már korábban elkészült, a visszaemlékezések szerint már az előző esztendő őszén is volt aki használta.

A Gerendás-Csorvás közt épülő betonút. Az előtérben, egy Mávag-Mercedes-Benz teherautó, amerikai rendszerű billenő szerkezettel. Fotó: National Archives, Washington, USA, RG151 FC. / Fortepan.hu

Az Együtt Gerendásért Közhasznú Kulturális Egyesület erről a jelentős momentumról is megemlékezett, miközben felidézték, az út nemcsak a gerendásiak számára jelentős, ez ugyanis az első hazai modern út, előtte ilyet Magyarországon nem építettek. Az egyesület által összegyűjtött emlékek szerint az út építése már jóval korábban felmerült, a gerendásiak ugyanis nehezen, sokszor nyakig sárosan jutottak el a környező településekre, azok piacaira vagy éppen a legközelebb lévő csorvási vasútállomásra. Már ha egyáltalán eljutottak, hiszen esőzés után sokszor váltak járhatatlanná a földutak. Végül 1926-ban döntött úgy a helyi testület, hogy belevág az építkezésbe, ami 1929-ig húzódott, majd 1930-ban kezdődött el. Ekkor hozott rendeletében határozta meg a betonút építésének helyszínét az alispán: „közvetlenül Gerendás község NY-i szélén, a szeszfőzde előtt el és a csorvási határba a Farkas major felé…" A falu elöljárói és lakói egyébként 1926-1929 között mindent megtettek, hogy megépülhessen a szilárd burkolatú út. Sok gerendási gazda önként ajánlotta fel földterületét az új út nyomvonalának kijelölésekor. Gerendás végül 1939-ben fizette vissza az építkezésre felvett hitelét, az út pedig kiállta az idők próbáját, a Gerendás és Csorvás közötti 5 kilométer hosszú betonúton ma is ezen közlekednek a járművek, ahogy korábban a vasabroncsos lovaskocsik is.

