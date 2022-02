A szlovák amatőr színjátszás 115 éves, Tomka Judit volt az alapítója, aki írt, rendezett és játszott is. Emlékét méltó módon őrzik a komlósiak, a szlovák tájházban a hátsószoba ma Tomka Judit (1887–1968) emlékszobája. Tomka Judit Tótkomlós kiemelkedő népművésze.

Foglalkozott kézimunka-előnyomással, pingált falakat, kemencéket, festett emléklapokat, készített oltárterítőt is, de legkiemelkedőbb tevékenysége a tótkomlósi amatőr színjátszás szervezése volt: 137 színdarabot tanított be, sokszor maga is szerepelt.