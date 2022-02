– Látványos szakaszához érkezett a beruházás. A kúria beépített korpuszát, bejárati részét kibontották, és így láthatóvá vált az épület régi arculata. Emellett az új épületrész is elérte végleges méretét – ismertette dr. Sódar Anita, a városfejlesztési nonprofit kft. ügyvezetője. A volt rezidencia a pincétől a padlásig megújul.

A pinceszinten elkészült a szigetelés és a vakolás, elkezdték kialakítani a végleges helyiségeket. A tetőszerkezetet ugyancsak korszerűsítették, a mennyezeti vakolás most van folyamatban. Az új épületrész is megfelelő ütemben készül­.

A kivitelező Galéria Invest Kft. építésvezetője a helyszínen mutatta, most milyen munkálatok zajlanak. Csóti Tibor elmondta, hogy az egykori rezidencia esetében az elmúlt időszakban hétről hétre, folyamatosan számtalan problémával szembesültek, amelyek miatt újabb és újabb feladatok adódtak. A tartószerkezeteket pedig, hogy megóvhassák az épületet, meg kellett erősíteni, ezekre a munkákra – mivel műemlékről van szó – örökségvédelmi engedélyeket szereztek be.

Az építésvezető sorolta, hogy hamarosan felkerülnek a cserepek a tetőre, belül pedig mennek majd az úgynevezett szakági szerelési munkák a vízzel, a szennyvízzel, a fűtéssel, a villannyal, illetve a szellőztetéssel kapcsolatban.

Elmondta azt is, a kúriában irodák kapnak helyet, a pinceszinten helyezik el a hang- és fénytechnikai eszközök raktárát, a bábszínészek számára az öltözőket és a mosdókat. A rezidenciát összekötötték az új, mintegy ezer négyzetméteres épületrésszel, amely immár szerkezetkész állapotba került. Készülnek a válaszfalak. Hamarosan kezdődhet a lapos tető szigetelése. A legnagyobb térbe belépve mutatta, hol lesz majd a színpad, hol a betolható nézőtér, hogy az emeleten lesz próbaterem, amely akár apróbb előadásoknak is helyet adhat, de lesznek műhelyek és raktárak is itt.

– Várhatóan őszre érnek véget a munkálatok – osztotta meg dr. Sódar Anita. Csóti Tibor elmondta, szakemberek döntik majd el, milyen színt kap a kúria homlokzata: látható, hogy a felújítás előtt a tört fehér és narancs színek jellemezték. Az új épületrész speciális, szerelt táblás burkolatot kap.

A városfejlesztési nonprofit kft. ügyvezetője hozzátette, hogy a leendő Napsugár bábszínház környezete szintén megújul, egy közkedvelt, kellemes hangulatú, sétautakkal ellátott parkot kap a Munkácsy-negyed. A kivitelező szakembere pedig mutatta, hogy a Gyulai út és Gőzmalom tér sarkán lévő parkból miként lehet bejutni a létesítménybe: mind a földszinti, mind az emeleti szintre el lehet majd jutni közvetlenül is, és megemlítette, hogy az új épületrészben lesz lift is.

Márciusban adhatják át a felújított Kórház utcai hidat

Tavaszra elkészülhet a felújított Kórház utcai híd

Teljeskörűen visszaadják a Kórház utcai híd eredeti arculatát, úgy, hogy legyen utalás a korábban a helyén lévő és elbontott, Sztraka Ernő által tervezett létesítményre is. A városfejlesztési nonprofit kft.-nél elmondták: a kivitelezés ütemezetten halad, a szerkezeti építés a végéhez közeledik. A beruházás során korszerűsítik a Kiss Ernő utca Teleki utca és a híd közötti szakaszát is, a jövőben tehát burkolási, aszfaltozási munkák ugyancsak várhatók. Jelezte: a híd műszaki átadás-átvételét márciusban kezdenék el, és amint a hatóságtól megérkezik a használatbavételi engedély, ismét lehet majd rajta közlekedni. A Deák utcai hidat újjáépítik bontását követően, és azon a gyalogosok mellett kerékpárosok is mehetnek majd. A tervek módosítása miatt most folyik a közbeszerzés, ha az eredményesen zárul, indul a munka ott is.