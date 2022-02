Megtudtuk, bár ez volt az első farsangi programkavalkád, de a szervezők, Tőkés-Szeljak Gabriella és Litauszky Sára elárulták, hogy hagyományt szeretnének teremteni. Sokan már eleve jelmezben érkeztek a helyszínre, akik viszont nem tudtak abban jönni, kiválaszthattak maguknak egyet, amibe beöltözhettek. A választék bőséges volt, hiszen Dubovecz Edina mintegy 50 darabból álló jelmezkészlettel készült az eseményre. A farsangi hagyományoknak is hódoltak, ugyanis egy busó hívogatta a gyerekeket a programokra, aki begyűjtötte a papírra írt jókívánságokat is, amiket­ később elégettek. A karneválon­ a jókedv és a mozgás­ jegyében volt még táncház is, ahol a zenét­ a Talléros Együttes szolgál­tatta. A Mozgáskorlátozottak Szarvasi Egyesülete szervezésében a gyerekek délelőtt csöröge­fánkot sütöttek, délután pedig Szigeti Anna készített velük­ ételeket saját receptjei alapján. A programban volt még mozi, zárásként pedig diszkó.