A Magyar Falu Programnak a Gazdaság-újraindítási Akcióterv keretében, A kistelepülési üzletek támogatása 2021 című felhívására a tulajdonos majd 60 millió forintos forrásból újíthatja meg az üzletet. A polgármester, Varga Pál arról is beszámolt, hogy a vállalkozás az elnyert támogatás mellé jelentős önerőt is biztosít. A település vezetője örömét fejezte ki, hogy a rendezett településképhez, amiért sokat tesznek a kardoskútiak, hamarosan csatlakozik a bolt és környéke is. Varga Pál azt is elmondta, jelenleg 13, Magyar Falu Programba beadott pályázatuk van.