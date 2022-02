Kéktúra A 4 futó (24 órán át) váltóban, fejenként 6 órás célidővel, az Alföldi Kéktúra útvonalán ezúttal február 4-én hajnali 5 órai rajttal a sátoraljaújhelyi vasútállomáson található pecsételőhelytől jut el Szarvasra, a Tessedik Sámuel Múzeumhoz 540 kilométer megtétele után február 6-án a délutáni órákban. A teljesítményük a 2,5 napra fejenként napi 45 kilométer lefutása egyhuzamban (5-6 óra alatt). Ez lesz a 2. jótékonysági futásuk. Ez a négy sportoló – Kovács Tibor, Milutinovity Adrián és Lengyel Róbert, dr. Vizi András – terve, elhatározása és rövid matekja.

Az elszántság mellé nagyon tudatos, edzéstervre épülő felkészülés és mindannyiuk részéről komoly szervezőmunka társul, a mindennapi foglalkozásuk mellett.

Bármilyen hihetetlen, de a futás idején nem lesz kísérőjük, stábjuk. Az viszont tény: vannak szakaszok, ahol csatlakoznak majd hozzájuk futók, s ahogy azt már megtapasztalták, biztosan ezen a vidéken is lesznek olyan közösségi meglepetések, ahol egy falat meleg étellel vagy egy korty frissítővel várják őket az út szélén. S hogy merre? Szó szerint hegyen, s völgyön át, erdei és mezőgazdasági utakon, amerre a kéktúra vezeti a futókat.

– Én nyolc éve kisebb, nagyobb távok megtételével kezdtem a futást a kézilabdás éveimet követően. Megismerkedtem más futóközösségek tagjaival, ez hozta össze végül 4en a KÉKen csapatunkat. Mindannyiunk motivációja a futás, hazánk természeti tájainak a megismerésével fűszerezve. És a segítőszándék. Idén is nemes célt tűztünk ki magunk elé. Mozgáskorlátozott gyermekek terápiás kezeléséhez speciális eszköz beszerzésére gyűjtünk futás közben – sorolta az előkészületek finiséhez érkezett csapat elhatározásának a részleteit az orosházi fiatalember, Kovács Tibor.

Azt is elárulta, hogy a tavalyi, sikeresen teljesített 1170 kilométeres futásuk után csupán rövid idő telt el az újabb elhatározásig.

Fél éve készülnek az újabb 540 kilométeres táv megtételére. Úgy osztják be egymás között ezt a távot, hogy mindenkinek jusson nappali és éjszakai táv is. Szóval garantáltan izgalmas lesz. Az időjárás egyelőre télies, a terep se hasonlítható össze a tavalyival. Bármi történhet, eshet a jeges eső, csúszhat az út, röpködhetnek a mínuszok, ám ők éjjel s nappal, megszakítás nélkül futnak. Ők, négyen. De akár még többen is…

– Most is arra buzdítjuk a futóközösségeket, támogassanak bennünket a túránkon jelenlétükkel. Akár csak pár kilométeren is csatlakozzanak hozzánk, és fussunk együtt az ország különböző helyein. A legváratlanabb helyszíneken felbukkanhatunk, bekocoghatnak mellénk. Ezzel bennünket és nemes célunkat is segítik – szólította meg az orosházi futó, Kovács Tibor azokat a futótársakat, akik figyelemmel kísérik a kezdeményezésüket és szívesen csatlakoznak a négy kék futóhoz a hétvégi három napon.

Futásukkal nemes célt szolgálnak

A 4en a KÉKen futás most sem öncélú. A sportra és az egészségre nevelésre hívják fel a figyelmet. S ha valaki nem tud teljes értékű életet élni, annak is adassék meg a lehetőség – vallják a sportemberek. Ezúttal a gyermekparasportot kívánják támogatni. Céljuk a mozgáskorlátozott gyermekek és fiatalok rehabilitációjának, önálló életvezetésének és társadalmi integrációjának az elősegítése. Egy bocciakészlet megvásárlására gyűjtik futásukkal a pénzt. Kezdeményezésüket a Magyar Paralimpiai Bizottság Köztestület – Hungarian Paralympic Comittee is támogatja.