Az egyházi évben sajátos helye van a vízkereszttől húshagyó keddig tartó farsangi időszaknak – fogalmazott megnyitó beszédében Mucsi András. A képviselő-testület humán és szociális bizottságának elnöke elmondta, a gazdag népi hagyomány sok szokást kapcsol ezekhez a hetekhez, amelyeket a békési ünnepi forgatag is évről évre felidéz. Mucsi András emlékeztetett arra, hogy a középkorban jött létre a farsangi időszak, amelynek vége összekapcsolódott azzal is, hogy a felhalmozott élelmiszerkészletek a tél végére elfogytak, és praktikus szempontok szerint is következett a böjti időszak, de ezt még nagy ünneplés előzte meg. A bizottsági elnök hangsúlyozta, bár sokan el akarják törölni, meg kell őriznünk keresztyén kulturális hagyományainkat Európában. Kálmán Tibor, Békés polgármestere elmondta, napjainkban nagyon nagy szükség van egy kis vidámságra, arra, hogy egy kicsit mosolyogjanak, jól érezzék magukat az emberek. – Sajnos a lassan két éve tartó pandémia rányomta a bélyegét az élet valamennyi területére – tette hozzá. Mint mondta, a farsangi forgatagnak már hagyományai vannak a városban, a szervező intézmény munkatársai pedig szép, igényes környezetet alakítottak ki mindehhez. Dr. Pappné Darida Andrea, a szervező Békés Városi Kulturális Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója hírportálunknak elmondta, nagy öröm számukra, hogy a tavalyi járványhelyzet miatti kényszerszünet után ismét megtarthatták a rendezvényt. Hozzátette, a forgatagot a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében elnyert támogatás segítségével valósították meg. Az eseményen fellépett a Békési Hagyományőrző Dalkör, az Energy Dance Cool, az alapfokú művészeti iskola, valamint volt társastánc- és zumbabemutató. A jelmezversenyen mintegy húsz, ötletes öltözékeket öltöttek magukra a gyerekek, a teljesség igénye nélkül találkozhattunk kalózokkal, a Pókemberrel, Chase kutyussal a Mancs Őrjáratból, a Szörnyecskékkel, indián lánnyal, Amerika Kapitánnyal, a Mignonnal, egy tűzoltóval – és még sorolhatnánk. Hevesi Imre zenés gyermekműsorral kedveskedett a jelenlévőknek, Okányi Mihály néptáncpedagógus vezetésével farsangi táncházat tartottak Belencéres Néptáncegyüttes táncosai. A rendezvény végén pedig kiszebáb-égetéssel űzték el jelképesen a telet.